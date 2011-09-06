的黎波里发现大量炸药 卡扎菲发言人称其身体健康 2011年09月06日 据利比亚反对派一名不愿透露姓名的军事官员对新华社报道员说，反对派武装已经完全包围了的黎波里东南100多公里的拜尼沃利德，只要“全国过渡委员会”的命令一下，他们即可对该城发起总攻

防止欧债危机蔓延面临三大难题 2011年09月06日 如果应对不好，欧债危机还将掀起更大波澜

美德州山火肆虐 烧毁100万亩土地2人死亡 2011年09月06日 据悉，德州州长佩里已于周一(5日)中断总统选战，紧急赶回老家指挥灭火工作

欧债危机风险加剧 欧洲股市再次暴跌 2011年09月06日 欧洲主要股市5日再次暴跌，延续上周末开始的新一轮动荡