- 2011年07月28日频繁的收购之举表面上迅速拓展了公司业务线，收购脚步尚未有停止迹象
- 2011年07月28日谁都有父母、丈夫、妻子、儿女，谁都有亲人，亲人遇难失去了生命，是多少钱买不回来的
- 2011年07月28日味千中国回应骨汤门：承认夸大宣传，但否认存在虚假宣传、商业暴利。
- 2011年07月28日“7·23”动车事故初步认定信号设备存在设计缺陷，投行业内分析，其上市计划或将受影响
- 2011年07月28日汇储备的增长，是在当前所处的经济发展阶段下，国际收支“双顺差”的客观结果
- 2011年07月28日章源钨业27日晚发布澄清公告称，公司有两个尾矿库并未获得河道建设主管部门批准，属于违规项目，可能面临罚款或停产整改风险。
- 2011年07月28日目前接受电脑游戏测试的是空间站随航工程师、俄宇航员萨莫库佳耶夫，指令长鲍里先科从旁协助。测试内容是对宇航员的“随机”和“既定”工作能力进行类型学分析
- 2011年07月28日只要有一线希望，就要尽百倍的努力
- 2011年07月28日为了维护我外汇储备的安全和利益，在信息披露方面应持严肃谨慎的态度，积极稳妥地逐步提高透明度
- 2011年07月28日天文学家27日说，这颗小行星与地球有着相同的公转轨道，并始终在地球前方“打转”。从远处看去，就好似地球绕太阳旋转的同时，还拴绳遛着一条小狗
- 2011年07月28日要对道轨以及路基都要进行排查，这些都是处置工作极为重要的
- 2011年07月28日由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星等完成的这一研究成果发表在28日出版的英国《自然》杂志上
- 2011年07月28日亚行在4月份发表的一份报告中预测日本经济今年增长1.5%。此次大幅下调增长率，显示日本经济震后复苏势头不及预期
- 2011年07月28日外储持续增加不是通胀的直接原因 更不是主要原因
- 2011年07月28日我们的调查处理一定要对人民负责，无论是机械设备问题，还是管理问题，以及生产厂家制造问题，我们都要一追到底
- 2011年07月28日专家初步分析，造成野猪死亡的原因是绿藻腐烂后释放的有毒物质。但最终结论还要等实验室提交检验结果后才能确定
- 2011年07月28日美国总统奥巴马警告，如果在8月2日之前两党不能就提高债务上限达成协议，美国出现债务违约的结果将是“灾难性”的
- 2011年07月28日从技术上说用胚胎干细胞来培养人体组织和器官以治疗疾病是最理想的。但胚胎干细胞要从胚胎中提取，因此涉及伦理问题，有关研究在美国遇到了不少阻力
- 2011年07月28日整个铁路的布局要考虑高速铁路，整个铁路网之间的关系，还要考虑铁路、公路与水运、航空之间的关系
- 2011年07月28日截至2011年6月底，北京、上海、深圳、广州4个一线城市新建商品住宅库存总量同比增加18%，商品房库存消化期在10个月左右
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