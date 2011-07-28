俄空间站宇航员用电脑游戏测试工作能力 2011年07月28日 目前接受电脑游戏测试的是空间站随航工程师、俄宇航员萨莫库佳耶夫，指令长鲍里先科从旁协助。测试内容是对宇航员的“随机”和“既定”工作能力进行类型学分析

科学家最新研究认为始祖鸟不属于鸟类 2011年07月28日 由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星等完成的这一研究成果发表在28日出版的英国《自然》杂志上

法国西北部海岸绿藻泛滥 数十头野猪或因此死亡 2011年07月28日 专家初步分析，造成野猪死亡的原因是绿藻腐烂后释放的有毒物质。但最终结论还要等实验室提交检验结果后才能确定

华尔街期待美国就提高债务上限达成协议 2011年07月28日 美国总统奥巴马警告，如果在8月2日之前两党不能就提高债务上限达成协议，美国出现债务违约的结果将是“灾难性”的