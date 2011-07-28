美法官支持联邦资金资助人类胚胎干细胞研究 2011年07月28日 美国哥伦比亚特区地方法院法官罗伊斯·兰伯思27日裁决，国家卫生研究院利用联邦资金资助人类胚胎干细胞研究并不违反法律。这一判决与他本人去年发布的禁止联邦资金资助人类胚胎干细胞研究的临时禁令相反，被认为是对美国胚胎干细胞研究的一个推动