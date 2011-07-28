部分航空公司8月1日起下调国际航线燃油附加费 2011年07月28日

第二届国际仿人机器人奥林匹克大赛开赛 2011年07月28日 第二届国际仿人机器人奥林匹克大赛在黑龙江省牡丹江市开赛，6个国家和地区的22支代表队参赛，将在两天时间角逐24个比赛项目的奖项

美商界欢迎骆家辉出任驻华大使 2011年07月28日 美中贸易全国委员会会长傅强恩在声明中说，我们期待立即与骆家辉在北京合作，改善美国企业在中国的经营机会

张帅因病中途退出华盛顿女网赛 2011年07月28日 她介绍说，近一两个月她几乎周周在旅行和打比赛，可能疲劳加受凉，近日开始发烧

巴塞罗那奥迪杯封王 2011年07月28日 在当天进行的第三名争夺赛中，AC米兰队仍没有经受住点球大战考验，将季军位置让给巴西国际队

叙利亚安全部队与反政府武装冲突致多人死亡 2011年07月28日 据叙利亚通讯社报道，叙利亚安全部队当天在大马士革农村省卡纳卡尔镇与反政府武装发生冲突，打死4名“武装恐怖分子”，另有2名武装分子受伤

利比亚反对派与德国官员讨论人道主义援助事宜 2011年07月28日 德国外交部长吉多·韦斯特韦勒24日宣布，德国将向利比亚反对派提供1亿欧元（约合1.4亿美元）贷款，用以帮助重建和人道主义目的

一架韩国货机在济州岛附近海域坠毁 2011年07月28日 韩亚航空公司的这架波音747型货机当天清晨3时许离开仁川国际机场，飞往中国浦东，但在发现机械异常后就近返飞济州国际机场，于4时9分在济州以西107公里海上从雷达上消失

突尼斯将对食品走私采取严厉打击措施 2011年07月28日 公报说，突尼斯市场供应的基本食品，如食糖、面粉、植物油、茶叶等都是享受政府补贴的，它们全部是为了满足国内消费者的需求

科索沃北部塞族民众焚烧边境站 2011年07月28日 科索沃警方27日说，数十名塞族民众当天袭击了位于科索沃北部亚里涅的1号边境站。他们破坏了科索沃警方在站内留下的设备，随后纵火焚烧了边境站