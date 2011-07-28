- 2011年07月28日由于中国国内需求不断提高，天然气价格将不断上涨
- 2011年07月28日
- 2011年07月28日
- 2011年07月28日第二届国际仿人机器人奥林匹克大赛在黑龙江省牡丹江市开赛，6个国家和地区的22支代表队参赛，将在两天时间角逐24个比赛项目的奖项
- 2011年07月28日
- 2011年07月28日美中贸易全国委员会会长傅强恩在声明中说，我们期待立即与骆家辉在北京合作，改善美国企业在中国的经营机会
- 2011年07月28日因主营业务发展和转让股权收益增加，预计2011年上半年净利润同比增长50%左右，约11.8亿元
- 2011年07月28日经过数月激烈谈判，目前美国国会两党分歧依然明显，民主党希望把债务上限额度提高到足以支撑到2012年11月总统大选之后，同时希望适当增加税收；共和党则只同意先短期提高债务上限，明年初再就这一议题讨论，同时反对增税
- 2011年07月28日她介绍说，近一两个月她几乎周周在旅行和打比赛，可能疲劳加受凉，近日开始发烧
- 2011年07月28日在当天进行的第三名争夺赛中，AC米兰队仍没有经受住点球大战考验，将季军位置让给巴西国际队
- 2011年07月28日整修后的新马拉卡纳体育场大约有8万5千个座位，容纳规模比以往缩水不小
- 2011年07月28日今年以来，由于全球对各种矿石的需求快速增长，黄金、铜、煤等价格出现不断攀升
- 2011年07月28日据叙利亚通讯社报道，叙利亚安全部队当天在大马士革农村省卡纳卡尔镇与反政府武装发生冲突，打死4名“武装恐怖分子”，另有2名武装分子受伤
- 2011年07月28日德国外交部长吉多·韦斯特韦勒24日宣布，德国将向利比亚反对派提供1亿欧元（约合1.4亿美元）贷款，用以帮助重建和人道主义目的
- 2011年07月28日韩亚航空公司的这架波音747型货机当天清晨3时许离开仁川国际机场，飞往中国浦东，但在发现机械异常后就近返飞济州国际机场，于4时9分在济州以西107公里海上从雷达上消失
- 2011年07月28日公报说，突尼斯市场供应的基本食品，如食糖、面粉、植物油、茶叶等都是享受政府补贴的，它们全部是为了满足国内消费者的需求
- 2011年07月28日科索沃警方27日说，数十名塞族民众当天袭击了位于科索沃北部亚里涅的1号边境站。他们破坏了科索沃警方在站内留下的设备，随后纵火焚烧了边境站
- 2011年07月28日托纳说，这是一次“试探性”的会面，美方希望看到朝鲜对于恢复六方会谈是认真的
- 2011年07月28日瓦莱罗说，朱佩在会见中强调，法国做出大量工作以促进巴勒斯坦与以色列重启和谈
- 2011年07月28日引导外资投向高端制造业、高新技术产业、现代服务业、新能源和节能环保产业等
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