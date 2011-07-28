美国会议员称40名美国人加入索马里极端组织 2011年07月28日 金当天在一个关于极端主义的听证会上称，青年党成功地招募到至少40名美国人和20名加拿大人，而且至少已有15名美国人和3名加拿大人在加入该组织后丧生于索马里武装冲突

科特迪瓦总统说民族和解和国家重建是当务之急 2011年07月28日 瓦塔拉当天首次以总统身份亮相联合国。他在这里举行的新闻发布会上说，总统选举危机已经过去，科特迪瓦翻开了新篇章，目前科特迪瓦人民亟需民族和解和国家重建

中国代表呼吁打破裁军谈判僵局 2011年07月28日 王民当天在联合国“重振裁谈会工作，推进多边裁军谈判”高级别会议后续会议上发言说，军控、裁军与安全休戚相关，历来是国际安全形势变化的“晴雨表”

世界粮食计划署首批援助物资运抵摩加迪沙 2011年07月28日 据粮食计划署中东非地区发言人大卫·奥尔介绍，本次运送物资共14吨，希望能首先帮助正在遭受营养不良的索马里儿

安理会延长联合国驻科特迪瓦行动团任期 2011年07月28日 决议说，安理会决定联科团的核定人员为军事人员9792名，警察1350名及海关干事8名，并决定增派相关领域专家顾问205名

黎巴嫩总统重申将努力保护联黎部队人员安全 2011年07月28日 黎巴嫩总统苏莱曼当天就26日联黎部队法国车队遭袭事件同法国总统萨科齐进行了电话联系。苏莱曼谴责针对法国官兵的袭击事件，祝愿伤者早日康复

印巴放宽对克什米尔地区的旅游贸易限制 2011年07月28日 克什米尔问题是印巴两国难解的一大症结，自1947年印巴分治以后，印度和巴基斯坦之间爆发3次战争，两次都直接因克什米尔争端而起

挪威将成立独立委员会调查爆炸和枪杀事件 2011年07月28日 斯托尔滕贝格还说，政府将组织一个全国性的纪念死难者的活动，并将出资帮助料理死难者的后事，以及帮助幸存者

美国参议院批准骆家辉出任美驻华大使 2011年07月28日 骆家辉1950年1月21日出生在华盛顿州西雅图，祖籍广东台山。1997年至2005年曾出任美国华盛顿州州长。2009年5月就任美国商务部长

四川松潘县全力清除涪江污染源 2011年07月28日 刘明刚表示，目前松潘县正全力以赴清除泥石堆积物，预计三天左右可清除完毕，从而消除污染源

波兰一列火车脱轨造成3人死亡 2011年07月28日 一列挂有8节车厢的货车在从山坡进入该车站时发生脱轨，其中一节车厢撞到道旁的一栋私人住宅，造成一名75岁妇女和一名55岁男子当场死亡，另一名死亡者是站在站台上的18岁女性