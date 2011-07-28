- 2011年07月28日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4438元，比前一交易日下降了12个基点。
- 2011年07月28日金当天在一个关于极端主义的听证会上称，青年党成功地招募到至少40名美国人和20名加拿大人，而且至少已有15名美国人和3名加拿大人在加入该组织后丧生于索马里武装冲突
- 2011年07月28日瓦塔拉当天首次以总统身份亮相联合国。他在这里举行的新闻发布会上说，总统选举危机已经过去，科特迪瓦翻开了新篇章，目前科特迪瓦人民亟需民族和解和国家重建
- 2011年07月28日王民当天在联合国“重振裁谈会工作，推进多边裁军谈判”高级别会议后续会议上发言说，军控、裁军与安全休戚相关，历来是国际安全形势变化的“晴雨表”
- 2011年07月28日据粮食计划署中东非地区发言人大卫·奥尔介绍，本次运送物资共14吨，希望能首先帮助正在遭受营养不良的索马里儿
- 2011年07月28日决议说，安理会决定联科团的核定人员为军事人员9792名，警察1350名及海关干事8名，并决定增派相关领域专家顾问205名
- 2011年07月28日银监会近日印发的《关于调整村镇银行组建核准有关事项的通知》也意味着设立村镇银行的门槛和难度进一步提高
- 2011年07月28日上周全国水泥价格继续下跌，环比前周下降0.53%，这已是连续第五周下跌
- 2011年07月28日黎巴嫩总统苏莱曼当天就26日联黎部队法国车队遭袭事件同法国总统萨科齐进行了电话联系。苏莱曼谴责针对法国官兵的袭击事件，祝愿伤者早日康复
- 2011年07月28日克什米尔问题是印巴两国难解的一大症结，自1947年印巴分治以后，印度和巴基斯坦之间爆发3次战争，两次都直接因克什米尔争端而起
- 2011年07月28日俄国防部新闻局局长伊戈尔·科纳申科夫对媒体说，导弹弹头在规定时间准确击中位于堪察加半岛库拉试验场上的预定目标
- 2011年07月28日温州南站值班人员对新设备关键部位性能不了解，没能及时有效发现和处置设备问题，暴露出铁路部门对职工的教育培训不到位
- 2011年07月28日斯托尔滕贝格还说，政府将组织一个全国性的纪念死难者的活动，并将出资帮助料理死难者的后事，以及帮助幸存者
- 2011年07月28日骆家辉1950年1月21日出生在华盛顿州西雅图，祖籍广东台山。1997年至2005年曾出任美国华盛顿州州长。2009年5月就任美国商务部长
- 2011年07月28日刘明刚表示，目前松潘县正全力以赴清除泥石堆积物，预计三天左右可清除完毕，从而消除污染源
- 2011年07月28日《2011年6月份金融市场运行情况》报告显示，上半年银行间同业拆借交易量累计为14.5万亿元，同比增加30.5%。6月份同业拆借加权平均利率为4.56%，较上月上升163个基点。业内人士认为，下半年货币政策或将稳中偏紧，银行间资金仍将较为紧张。
- 2011年07月28日联邦统计局认为，导致近几个月来通货膨胀率居高不下的主要原因是能源价格上涨。此间经济专家担心，未来数月内，德国仍存在通货膨胀率上升风险
- 2011年07月28日一列挂有8节车厢的货车在从山坡进入该车站时发生脱轨，其中一节车厢撞到道旁的一栋私人住宅，造成一名75岁妇女和一名55岁男子当场死亡，另一名死亡者是站在站台上的18岁女性
- 2011年07月28日重点城市新建商品住宅存量不断增加的主因，是新建商品住宅的在建面积始终在高位运行，同时，受调控影响，商品住宅成交量持续低迷
- 2011年07月28日当天上午，挪威改革与宗教大臣里格莫尔·奥斯鲁德首先抵达遭袭的政府办公区，并宣布重新启用该部所在的5号办公楼
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