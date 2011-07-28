- 2011年07月28日摩洛哥一架大力神C-130军用运输机26日坠毁在南部山区，机上80人无一生还。面对近40年来最严重的一起坠机事故，摩洛哥举国悲痛。国王穆罕默德六世宣布全国自26日起哀悼3天，降半旗志哀
- 2011年07月28日首先从患者的骨髓液中采集骨髓细胞进行培养，使其分化为能够制造骨骼的成骨细胞，然后将成骨细胞注入腿骨之间的缝隙，促进骨骼形成
- 2011年07月28日在27日晚举行的上海世锦赛男子200米蝶泳决赛中，他以1分54秒67的成绩获得季军
- 2011年07月28日调整村镇银行组建核准方式，完善村镇银行挂钩政策，引导和鼓励主发起行批量化发起设立村镇银行
- 2011年07月28日大火一共烧毁4个房间，过火面积达400平方米。目前，相关部门正在进行善后工作。目前火灾原因不详
- 2011年07月28日本轮经济衰退对美国制造业冲击严重，2009年美国工厂耐用品订货下降20.2%，为1992年以来最大降幅
- 2011年07月28日“洛坦”27日晚进入我国南海东部海域，并逐渐向海南东部到广东西部沿海靠近，强度逐渐增强
- 2011年07月28日截至2011年5月末，已开业村镇银行资产总额1492.6亿元，其中贷款余额870.5亿元
- 2011年07月28日泰国选举委员会自25日起连续三天召开会议，最终于27日确认了国会下议院选举的94名当选议员名单，使合格议员人数增至496人，达到召开国会下议院首次会议的法定人数
- 2011年07月28日孙杨在800米自由泳中夺冠意义重大，2009年世锦赛时他是1500米自由泳第三，不过他的1500米自由泳去年世界第一，上海世锦赛的400米自由泳第二，800米第一，接下来的1500米还有机会争取胜利
- 2011年07月28日2004年，中国女子水球队正式组建，2005年在蒙特利尔世锦赛上仅是垫底；2007年获得墨尔本世锦赛第14名；2009年在罗马世锦赛上列第11位。闯进本届世锦赛决赛，意味着中国女水已提前锁定了至少一枚银牌
- 2011年07月28日市售的号称具有防紫外线功能的晴雨伞中，有近三分之一的产品并不具备该功能，涉及ELLE、拉贝尔等品牌和屈臣氏等生产企业
- 2011年07月28日2010年以来，审计机关组织对18所四川省属高校2008-2009年度（个别学校延伸到2010年度）财务收支情况进行了审计
- 2011年07月28日在赛后的发布会上，孙杨表示成功夺金是因为赛前经过了非常充分的准备，而自己在比赛过程中也游得很顺，一直按照自己的节奏。
- 2011年07月28日同时向福建、广东、广西、海南、云南等5省（自治区）以及福州、南宁、昆明等3个中央救灾物资储备库发出紧急通知，安排部署“洛坦”的防范应对工作
- 2011年07月28日王岐山说，建设天津生态城是中新两国政府作出的重要决策。胡锦涛主席、温家宝总理对此高度重视
- 2011年07月28日英国驻华大使吴思田表示，在未来的一年，英国将会在中国各地举办一系列文化交流活动，为伦敦奥运会预热
- 2011年07月28日不愿透露姓名的高级官员说，目前谈论哈提卜有关政治解决危机的建议“没有意义”，“全国过渡委员会”的立场是明确的，任何旨在政治解决利比亚危机的建议都必须以卡扎菲及其亲信的下台为前提
- 2011年07月28日坚决守住安全生产这条红线，首先需要直面红线屡被突破的惨痛事实，正视红线被突破后面的血的教训
- 2011年07月28日对自己的过去津津乐道，对自己当前的状态出言谨慎，对自己的对手充满尊敬，一般而言，这是一个过了巅峰期、开始走向竞技生涯终点运动员的典型表现
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