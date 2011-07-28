摩洛哥发生近40年来最严重的坠机事故 2011年07月28日 摩洛哥一架大力神C-130军用运输机26日坠毁在南部山区，机上80人无一生还。面对近40年来最严重的一起坠机事故，摩洛哥举国悲痛。国王穆罕默德六世宣布全国自26日起哀悼3天，降半旗志哀

日开发出用骨髓细胞治疗低身高症的技术 2011年07月28日 首先从患者的骨髓液中采集骨髓细胞进行培养，使其分化为能够制造骨骼的成骨细胞，然后将成骨细胞注入腿骨之间的缝隙，促进骨骼形成

俄罗斯南部一居民楼火灾造成16人死伤 2011年07月28日 大火一共烧毁4个房间，过火面积达400平方米。目前，相关部门正在进行善后工作。目前火灾原因不详

泰国红衫军一名领导人议员资格获确认 2011年07月28日 泰国选举委员会自25日起连续三天召开会议，最终于27日确认了国会下议院选举的94名当选议员名单，使合格议员人数增至496人，达到召开国会下议院首次会议的法定人数

中国女子水球队力克俄罗斯 首次晋级世锦赛决赛 2011年07月28日 2004年，中国女子水球队正式组建，2005年在蒙特利尔世锦赛上仅是垫底；2007年获得墨尔本世锦赛第14名；2009年在罗马世锦赛上列第11位。闯进本届世锦赛决赛，意味着中国女水已提前锁定了至少一枚银牌

四川审计发现省属高校不同程度存在问题 2011年07月28日 2010年以来，审计机关组织对18所四川省属高校2008-2009年度（个别学校延伸到2010年度）财务收支情况进行了审计

国家减灾委办公室紧急启动国家救灾预警响应 2011年07月28日 同时向福建、广东、广西、海南、云南等5省（自治区）以及福州、南宁、昆明等3个中央救灾物资储备库发出紧急通知，安排部署“洛坦”的防范应对工作

天津生态城中新联合协调理事会在新加坡举行会议 2011年07月28日 王岐山说，建设天津生态城是中新两国政府作出的重要决策。胡锦涛主席、温家宝总理对此高度重视

英国大使馆举行伦敦奥运会倒计时钟揭幕仪式 2011年07月28日 英国驻华大使吴思田表示，在未来的一年，英国将会在中国各地举办一系列文化交流活动，为伦敦奥运会预热