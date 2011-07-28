- 2011年07月28日“我是意大利最伟大的运动员”，曾经放出豪言壮语的意大利姑娘佩莱格里尼再一次用金牌证明了自己的实力
- 2011年07月28日在27晚举行的800米自由泳决赛中，孙杨表现出强烈的夺冠欲望，在出发后不久就确立了领先优势，此后他一骑绝尘，最终以7分38秒57的成绩夺得冠军
- 2011年07月28日7月中旬以来，国内辽化主流报价为17500-18000元/吨之间，新疆货源报价在16800-17200元/吨，山东货源报价在16800-17000元/吨，较上月同期有20%左右的涨幅
- 2011年07月28日巴西选手席尔瓦以27秒01的成绩夺冠，意大利选手斯科佐利和南非名将范德博格分获银牌和铜牌
- 2011年07月28日事故发生于27日上午，该客车在试图超车时与迎面而来的一辆卡车相撞，客车随即倾覆，车上28人当场丧生，另有4人在送院途中死亡
- 2011年07月28日此消息正式宣布前，英国外交部召见了利比亚驻英使馆代办，通知他英国将驱逐所有利使馆人员。据悉，目前利比亚驻英使馆中有8名工作人员
- 2011年07月28日教育部高等教育司副司长刘贵芹说，示范中心的建设是为了引导高等学校建立适合本校特色的教师教学发展中心，从而满足高校教师个性化专业化发展和人才培养特色的需要
- 2011年07月28日会议审议并通过了《关于苏州工业园区开发建设情况和未来发展的报告》
- 2011年07月28日很显然，建造这种当今世界最庞大、最具有战略意义的兵器，肯定不能像制造枪炮一样简单
- 2011年07月28日国际足联27日公布了最新一期世界排名，中国男足排名上升两位至第73位，亚洲排名第五
- 2011年07月28日绵阳市政府副秘书长寇子胜说，21日得知矿渣入江后，政府立即组织环保部门采取立体监测，由于25日之前水量大，没有监测出水质异常
- 2011年07月28日中国要掌握建造航母的全过程，必须从科研试验开始，主动力、管路设计、材料、电子等一个装备一个装备地解决技术问题。此外，这也是培训人员的平台
- 2011年07月28日业内分析，公司未来2年订单出现支付高峰，而包运合同亦使其业务持续增长有保障
- 2011年07月28日会后，王岐山、张志贤共同出席了《关于修改中华人民共和国政府和新加坡共和国政府自由贸易协定的议定书》和《中国银监会与新加坡金管局关于危机管理合作的补充协议》等政府文件的签字仪式
- 2011年07月28日公司公布中标地铁车辆、机车、车辆牵引系统及动车组配件等合同，总金额约68.9亿元
- 2011年07月28日菲尔普斯当晚还参加了男子200米个人混合泳的半决赛，并以第二名的身份进入28日晚的决赛。届时，他将和队友罗切特再次一决雌雄
- 2011年07月28日遭雷击发生故障后，本应显示为红灯的区间信号机错误显示为绿灯
- 2011年07月28日遭雷击发生故障后，本应显示为红灯的区间信号机错误显示为绿灯
- 2011年07月28日李杰认为，不能把未来航母上的先进武器单纯地理解为新概念武器，其实航母上最主要的武器还是舰载机
- 2011年07月28日广汽集团将成为行业内唯一一家在A+H实现整体上市的汽车企业，融资更加自如
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