巴西人席尔瓦男子50米蛙泳封王 2011年07月28日 巴西选手席尔瓦以27秒01的成绩夺冠，意大利选手斯科佐利和南非名将范德博格分获银牌和铜牌

赞比亚发生重大车祸 至少32人死亡 2011年07月28日 事故发生于27日上午，该客车在试图超车时与迎面而来的一辆卡车相撞，客车随即倾覆，车上28人当场丧生，另有4人在送院途中死亡

英国宣布驱逐所有利比亚驻英外交官 2011年07月28日 此消息正式宣布前，英国外交部召见了利比亚驻英使馆代办，通知他英国将驱逐所有利使馆人员。据悉，目前利比亚驻英使馆中有8名工作人员

苏州工业园区中新联合协调理事会在新加坡举行会议 2011年07月28日 会议审议并通过了《关于苏州工业园区开发建设情况和未来发展的报告》

中国男足预定世预赛20强赛种子身份 2011年07月28日 国际足联27日公布了最新一期世界排名，中国男足排名上升两位至第73位，亚洲排名第五

涪江绵阳段水质大幅好转但仍不达标 2011年07月28日 绵阳市政府副秘书长寇子胜说，21日得知矿渣入江后，政府立即组织环保部门采取立体监测，由于25日之前水量大，没有监测出水质异常