韩国首都遭遇百年一遇暴雨 16人死亡 2011年07月28日 当地警方和消防部门介绍，当天上午，暴雨在首尔牛眠山引发山体滑坡，造成16人死亡、2人失踪

热带风暴登陆菲律宾死亡人数升至25人 2011年07月28日 根据菲国家减灾管理委员会的报告，遇难者中20人为最先遭受“洛坦”袭击的比科尔地区居民，其中8人在暴雨导致的山体滑坡中被掩埋

北京连续降雨密云水库蓄水量回到10亿立方米之上 2011年07月28日 总库容为43.75亿立方米的密云水库，近几年蓄水量始终维持在8亿立方米之上。近期出现较为可观的增幅，和近段时间连续几场雨水下对了地方有关

住建部出台建筑施工现场带班暂行办法 2011年07月28日 根据办法，建筑施工企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。项目负责人是指工程项目的项目经理

城居养老保险个人账户资金余额可继承 2011年07月28日 人力资源和社会保障部农村社会保险司司长游钧27日在中国政府网接受访谈时说，城镇居民养老保险参保人去世后，个人账户中的资金余额，除政府补贴余额外，可依法继承

挪威首都火车站一可疑提包引发虚惊 2011年07月28日 据参与此次行动的警方人员说，27日上午，在一辆停在火车站附近的大巴上，一名男子将一个手提包放在了车内过道上，此举引发车上其他乘客怀疑