- 2011年07月28日话音未落，随着一声猛烈的撞击巨响，曾台英眼前骤暗，车厢翻滚——两列动车追尾了，这是两车的第二次、也是最后一次“相会”……
- 2011年07月28日版权问题一直是困扰视频行业最大的问题，而低调的乐视网却因版权分销获得暴利
- 2011年07月28日该公司净利润连续下滑的背景下，继续投资设立子公司，净利润增长空间或进一步受限
- 2011年07月28日云内动力将成为未来的“长安商用车”，得到整个大长安的资源支持，也将补足中国长安在柴油发动机领域的短板
- 2011年07月28日今年小企业的主要压力来自于人工成本高、原材料价格上涨、人民币升值、结款趋紧、电力供应限制、赋税成本较大等压力
- 2011年07月28日招商轮船称未来一段时间公司油轮船队可能还会继续面临困难的经营环境
- 2011年07月28日当地警方和消防部门介绍，当天上午，暴雨在首尔牛眠山引发山体滑坡，造成16人死亡、2人失踪
- 2011年07月28日根据菲国家减灾管理委员会的报告，遇难者中20人为最先遭受“洛坦”袭击的比科尔地区居民，其中8人在暴雨导致的山体滑坡中被掩埋
- 2011年07月28日总库容为43.75亿立方米的密云水库，近几年蓄水量始终维持在8亿立方米之上。近期出现较为可观的增幅，和近段时间连续几场雨水下对了地方有关
- 2011年07月28日根据办法，建筑施工企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。项目负责人是指工程项目的项目经理
- 2011年07月28日全省共选出新一届县级人大代表20260名，其中一线工人代表1010名，比上一届多16名；农民代表7075名，比上一届多16名；妇女代表4984名，占到了代表总数的24.60%
- 2011年07月28日游钧说，我国正在建立全国统一的城镇居民养老保险信息管理系统，并将与职工基本养老保险、新农保信息管理系统整合，纳入社会保障信息管理系统，即“金保工程”
- 2011年07月28日2011年上半年，实现净利润34亿欧元。税前利润为48亿欧元，摊薄后每股收益为3.35欧元，上半年税前平均股本回报率为19%
- 2011年07月28日人力资源和社会保障部农村社会保险司司长游钧27日在中国政府网接受访谈时说，城镇居民养老保险参保人去世后，个人账户中的资金余额，除政府补贴余额外，可依法继承
- 2011年07月28日事故原因系车上非法携带、运输的易燃化工产品引发大火所致
- 2011年07月28日据参与此次行动的警方人员说，27日上午，在一辆停在火车站附近的大巴上，一名男子将一个手提包放在了车内过道上，此举引发车上其他乘客怀疑
- 2011年07月28日中国证监会将通过证券业协会、期货业协会、上市公司协会以及基金业协会等四大行业协会，构建起涵盖整个资本市场的自律监管体系
- 2011年07月28日据贵州省防汛抗旱指挥部有关负责人介绍，目前贵州全省均不同程度发生干旱
- 2011年07月28日民政部27日在北京人民大会堂举行欢迎仪式，热烈欢迎来自美国的90个收养家庭共294人组成的寻根回访团
- 2011年07月28日韩国统一部27日说，朝鲜日前对韩国提出的就金刚山旅游问题举行当局间会谈提出条件，实际上是拒绝了韩方的会谈提议
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