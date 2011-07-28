- 2011年07月28日越南官方预测，8月份，越南的通胀率可能达到23%，但到年底有望回落至18%。越南已成为亚洲通货膨胀最严重的国家之一
- 2011年07月28日86家中央单位2010年的“三公”总决算额为639285.90万元，公务用车购置及运行费则达到391509.4万元
- 2011年07月28日中国上市公司协会最快8月挂牌成立。 中国上市公司协会最快8月挂牌成立。据悉，上市公司协会成立后，将通过自律性组织架构加强上市公司的自我约束力，更好地促进上市公司规范运营
- 2011年07月28日目前银行业对铁道部的贷款利率多数较基准利率下浮10%，而银行期望将来能上浮10%
- 2011年07月28日标普认为，欧盟领导人上周通过的应对希腊债务危机总额达1090亿欧元的新一轮救助方案中的债券交换和展期等都不利于投资者，新债券未来违约的可能性依然很高
- 2011年07月28日国际货币基金组织在27日发布的法国经济形势年度评估报告中预测，2012年法国经济增速将从今年的2.1%放缓到1.9%，这一数据低于法国政府所作的2.25%的增幅预测
- 2011年07月28日达美航空当天公布的财报显示，今年第二季度该公司扣除特定项目后的利润为3.66亿美元，每股盈利0.43美元，低于分析人士的平均预期。这主要是受到燃油、维护成本上涨的影响
- 2011年07月28日将出任亚洲区总裁的埃马廷格尔说，汤米·希尔菲格受到亚洲年轻人的青睐，且已拥有可观的客户群
- 2011年07月28日美国两党就如何避免美国债务违约仍存在分歧
- 2011年07月28日国际信用评级机构穆迪27日将塞浦路斯政府债券评级下调了两个等级，由A2下调至Baa1，前景为负面
- 2011年07月28日就业市场仍然疲软，房地产业“变化不大和仍然疲弱”
- 2011年07月28日《报告》指出，近年来，许多国家选择了更为积极的产业政策。结果在国家和国际两个层面，投资政策与产业发展战略之间的相互作用不断增强
- 2011年07月28日学校应当建立健全门卫制度，建立校外人员入校的登记或者验证制度
- 2011年07月28日骆家辉5月26日出席参议院外交关系委员会举行的提名听证会时说，如果提名获得国会批准，他上任后将致力于深化美中两国在经济、安全、军事、气候和能源等各领域的广泛合作
- 2011年07月28日《禁止平台贷款展期和贷新还旧》等12则
- 2011年07月28日当晚整个温州市区因为雷击都出现了短暂的停电。这个基地也是一样，电脑都无法使用。它不是一个点，而是一大片地区
- 2011年07月28日
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