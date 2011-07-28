越南新一届国家领导面临通胀难题 2011年07月28日 越南官方预测，8月份，越南的通胀率可能达到23%，但到年底有望回落至18%。越南已成为亚洲通货膨胀最严重的国家之一

标普下调希腊主权信用评级 2011年07月28日 标普认为，欧盟领导人上周通过的应对希腊债务危机总额达1090亿欧元的新一轮救助方案中的债券交换和展期等都不利于投资者，新债券未来违约的可能性依然很高

IMF报告建议法国继续削减赤字 2011年07月28日 国际货币基金组织在27日发布的法国经济形势年度评估报告中预测，2012年法国经济增速将从今年的2.1%放缓到1.9%，这一数据低于法国政府所作的2.25%的增幅预测

达美航空计划削减更多运量 2011年07月28日 达美航空当天公布的财报显示，今年第二季度该公司扣除特定项目后的利润为3.66亿美元，每股盈利0.43美元，低于分析人士的平均预期。这主要是受到燃油、维护成本上涨的影响

穆迪降低塞浦路斯政府债券评级 2011年07月28日 国际信用评级机构穆迪27日将塞浦路斯政府债券评级下调了两个等级，由A2下调至Baa1，前景为负面

获利回吐推低27日纽约金价 2011年07月28日

纽约股市连跌三日 2011年07月28日