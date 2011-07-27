- 2011年07月28日
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- 2011年07月27日美国手袋制造商Coach Inc(COH)周三宣布，已任命前百事公司(PEP)高管简-尼尔森(Jane Nielsen)为其执行副总裁兼首席财务官(CFO)，自9月1日起生效
- 2011年07月27日要在8月底前对所有营运客车、危险品运输车、货车和校车的安全状况进行一次安全检查，不符合安全技术条件的车辆一律不许出站、不许上路、不许营运
- 2011年07月27日康菲石油公司(COP)周二表示，第二季盈利下降18.3%，但好于市场预期，下降原因是由于缺少了上年同期来自资产出售的巨额一次性收益
- 2011年07月27日规划的出台，对资本市场中的新疆能源、农业、旱作节水、旅游等板块将带来一定利好
- 2011年07月27日波音第二季净利润为9.41亿美元，同比增长20%，合每股盈利1.25美元；去年同期净利润为7.87亿美元，合每股盈利1.06美元
- 2011年07月27日穆迪将诺基亚的高级债务评级下调两级至Baa2，并将其前景定为“负面”
- 2011年07月27日这艘航母的出海时间将视具体实验情况而定，与南海局势无关
- 2011年07月27日银监会主席刘明康在年中工作会议上表示，今年下半年要深入推进平台贷款风险防控，禁止用信贷资金支持不符合要求的新平台和新项目，紧抓房地产贷款风险，杜绝各类信贷资金违规流入房地产市场。
- 2011年07月27日刘明康表示，今年下半年要深入推进平台贷款风险防控，禁止用信贷资金支持不符合要求的新平台和新项目
- 2011年07月27日太平洋保险向2名动车事故遇难客户受益人分别给付20万及5万
- 2011年07月27日澳大利亚第二季度通胀数据高于预期，澳元/美元迅速飚升，刷新30年来高点
- 2011年07月27日“7.23”甬温线特别重大铁路交通事故对股市的冲击正在渐弱：27日，A股市场上的铁路基建板块上涨0.52%，涨幅与上证综指相当。投资者不再限于将目光投向此次事故对上市公司基本面的影响，开始关注起资本市场中未来相关公司IPO和再融资的前景。
- 2011年07月27日此次发布只有一人：赵立松，籍贯福建
- 2011年07月27日“从未得到孙兴要求加入禁毒志愿者的任何申请”，希望外界不要借此进行炒作。”
- 2011年07月27日华兰生物利空接踪而至，预计公司血液制品业务今、明两年维稳，后年将继续增长
- 2011年07月27日由于受到国内市场价格高于出口订单出厂价格和出口增加保证金制度的影响，近期尿素出口情况不理想
- 2011年07月27日按照中国通号原计划，通号股份拟于今年年底在北京举行挂牌仪式。2012年初，通号股份将登陆A股市场，暂时没有H股上市计划
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