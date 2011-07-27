伦敦基本金属期货价格27日涨跌互现 2011年07月28日

Coach任命前百事高管尼尔森为CFO 2011年07月27日 《财经》综合报道 美国手袋制造商Coach Inc(COH)周三宣布，已任命前百事公司(PEP)高管简-尼尔森(Jane Nielsen)为其执行副总裁兼首席财务官(CFO)，自9月1日起生效