中国正在研究职工与城居养老保险转移衔接 2011年07月27日

银监会发文调整组建村镇银行的核准方式 2011年07月27日 由现行银监会负责指标管理、银监局确定主发起行和地点并具体实施准入的方式，调整为由银监会确定主发起行及设立数量和地点，由银监局具体实施准入的方式

海南成为全国首个基本完成农村集体土地确权省份 2011年07月27日 截至今年6月底，海南完成村庄建设用地确权面积155．4万亩，成为全国第一个基本完成农村集体土地确权的省份

城居养老保险个人账户资金余额可继承 2011年07月27日