- 2011年07月27日以二季报持仓数据为准，南方隆元、工银瑞信核心价值重仓持有的概率仍比较大，南方基金已表示将密切关注事态对行业的影响态势
- 2011年07月27日上半年炼油行业投资平稳增长，增速有所回落
- 2011年07月27日中国南车A股股价5.85元/股，已经跌破增发价6.02元/股
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日由现行银监会负责指标管理、银监局确定主发起行和地点并具体实施准入的方式，调整为由银监会确定主发起行及设立数量和地点，由银监局具体实施准入的方式
- 2011年07月27日由于输变电备设备行业发展周期的不景气，公司上半年实现净利润6419万元，同比降71.83%，持续自2010年来的业绩下滑颓势
- 2011年07月27日保险资金释放配置需求，20年期国债利率高于预期
- 2011年07月27日多数保险公司的资本水平处在疲弱和足够之间，少数几家主要保险公司资本水平处在足够至强劲水平。
- 2011年07月27日企业境外投资的分布和趋势，折射出全球各大经济体的活力和潜力，从数据中，我们可以清晰的看出，中美仍是全球经济复苏的主要引擎，包括中国在内的东亚等发展中国家经济，未来一两年维持增长态势仍是大概率事件
- 2011年07月27日国务院总理温家宝27日主持召开国务院常务会议，对“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故遇难者表示深切哀悼，对受伤人员和伤亡人员家属表示亲切慰问，决定采取坚决措施，以交通、煤矿、建筑施工、危险化学品等行业领域为重点，全面加强安全生产。
- 2011年07月27日截至今年6月底，海南完成村庄建设用地确权面积155．4万亩，成为全国第一个基本完成农村集体土地确权的省份
- 2011年07月27日标准普尔发布报告称，中国保险行业的整体增长率将在未来两年有所放缓，中资保险公司未来三年的融资水平预计将超过1100亿元。
- 2011年07月27日内地家庭存款多，借贷少，因而信贷条件收紧对市民消费没有影响，更重要的是，加息作为紧缩政策的一部分，为他们带来更多利息收入，收入的增加将刺激他们进行消费
- 2011年07月27日学者认为：经济新政在目的上有它的合理性，但在方式上却有失合法性。
- 2011年07月27日
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- 2011年07月27日城镇居民养老保险参保人去世后，个人账户中的资金余额，除政府补贴余额外，可依法继承
- 2011年07月27日目前，全国已推行了1．35亿张社保卡。参保人可以拿社保卡缴费、领取待遇和查询参保信息
- 2011年07月27日简水生表示，输电弓在接触网上一直处于动态，若列车以300公里的高速运行，输电弓在任何条件下都必须始终接触良好才行，京沪高铁整个的防雷系统也还不行，防雷系统应在沿线都做好
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