- 2011年07月27日简水生表示，输电弓在接触网上一直处于动态，若列车以300公里的高速运行，输电弓在任何条件下都必须始终接触良好才行，京沪高铁整个的防雷系统也还不行，防雷系统应在沿线都做好
- 2011年07月27日2010年，国务院法制办因公出国（境）费为97．60万元，公务用车运行及维护费支出154万元，公务接待（含外事接待）33．08万元
- 2011年07月27日城镇居民养老保险和新农保覆盖的人群大都是低收入群体，通过这两项制度建设，可以把公共资源更多地向他们倾斜
- 2011年07月27日今年上半年中国社会物流总费用为3.7万亿元，物流总费用在GDP的比率为18%
- 2011年07月27日他的家属表示要保险公司对其相关情况保密，包括投保的险种和赔付的金额，都不要向媒体透露
- 2011年07月27日据路透社报道，澳门六家赌场经营商的特许权将从2020年开始陆续到期。因为利润丰厚澳门博彩业特许权续期所面临的不确定性，使得国际银行纷纷规避对未来项目的融资，这为渴望进军该产业的中国银行业提供了一个进军澳门博彩业的机会。
- 2011年07月27日三峡工程建成后，库区周边地区气候条件未见明显变化，三峡工程仅对库区附近20公里范围内的气温、降水有一定影响
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日韩国国土海洋部表示，2011年上半年韩国全国港口吞吐量达6.3739亿吨，同比增加7.1%，创下历史新高
- 2011年07月27日韩—秘鲁自由贸易协定(FTA)将于8月1日正式生效。届时，双方将立即撤销对所有贸易商品的关税
- 2011年07月27日据韩媒27日报道，首尔地区接连两天降下400毫米以上的大到暴雨，造成了13人死亡或失踪
- 2011年07月27日江苏省原副省长、神华集团原董事长陈必亭将任国内最大的外资粮油加工企业益海嘉里集团董事长
- 2011年07月27日在安排好群众的住房、社保、就业等基础上，还为群众长远生计考虑，给群众留一块优良资产用于发展集体经济，增加稳定的收入来源
- 2011年07月27日借力山德士，千红制药高附加值的肝素钠原料药产品挺进美国市场，未来销量增长空间充满想象力
- 2011年07月27日全体会员、民选官员代表及社区各界人士約200多人齐聚一堂，品美食、唱好歌、共享欢乐时光
- 2011年07月27日截至26日，美国两党在提高美国债务上限问题上仍无法达成一致
- 2011年07月27日截至27日0时，北京城区多个地方均达到大暴雨级别。北京气象部门预报，未来一周，北京仍然面临降水天气
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日《2011 年上半年金融机构贷款投向统计报告》显示，上半年金融机构房地产贷款累计新增7912亿元，同比少增5985亿元。保障性住房开发贷款比年初增长54.8%。
- 2011年07月27日该交易将成为联想自6年前收购IBM以来规模最大的收购交易
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