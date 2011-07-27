全球企业境外投资缓慢上升 2011年07月27日 《财经》综合报道 当地时间7月26日，联合国贸易与发展会议（U.N. Conference on Trade and Development，简称UNCTAD）称，全球各公司的境外投资最早会在2013年达到危机前的高峰水平，若发生普遍的政府债务危机，时间可能会更晚

香港去年吸引外来直接投资跃居全球第三 2011年07月27日 香港特区政府投资推广署27日表示，联合国的一份报告显示，香港2010年外来直接投资（ＦＤＩ）流入金额创下新高，达689亿美元，在全球排名中首次位列第三