- 2011年07月27日国际货币基金组织(IMF)官方网站周二显示，原主席特别顾问朱民的头衔被正式更换为副主席，这是IMF增设的第四个副主席职位。
- 2011年07月27日决定采取坚决措施全面加强安全生产
- 2011年07月27日仿造军官证、士兵证10本以上的，处3年以上10年以下有期徒刑；非法生产、买卖成套制式服装30套以上，处3年以下有期徒刑、拘役或管制；非法使用军以上领导机关车牌的，处3年以下有期徒刑、拘役或管制
- 2011年07月27日上半年广东民间融资余额约在3500亿-4500亿元之间，约占同期广东贷款余额的7%。监测样本加权平均利率为17.45%，同比提高1.8个百分点。
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日《2011年上半年金融机构贷款投向统计报告》显示，上半年全部金融机构本外币住户贷款累计新增1.46万亿元；主要金融机构本外币中长期工业贷款累计新增3750亿元；中长期服务业贷款累计新增8162亿元。
- 2011年07月27日2010年，最高检“三公”经费财政拨款预算1089.76万元，实际执行数1080.6万元，节约支出9.16万元
- 2011年07月27日目前仍然不清楚是信号系统失灵，导致列车没有得到信号而追尾，还是列车收到了信号，但防护系统失灵以致追尾
- 2011年07月27日汇丰银行经济研究亚太区联席主管兼大中华区首席经济师屈宏斌27日在一场座谈会上表示，中国内地经济向内需导向转型，高储蓄率是拉动消费的最大优势，目前实行的信贷紧缩政策对消费有利无害
- 2011年07月27日《互联网信息服务管理规定(征求意见稿)》中指出，对互联网信息服务提供者在用户终端上进行软件安装、运行、升级、卸载等操作，应当提供明确、完整的软件功能等信息，并事先征得用户同意
- 2011年07月27日航母建设是一项长期的复杂的工程，我们现阶段披露相关信息是合理的适当的
- 2011年07月27日虽然这些改革受到西方称赞，但有迹象显示它们正在挫伤伊朗的经济。普通伊朗民众对通胀飙升不满，而商人和工厂老板则说改革已逼得有些人破产。改革也对内贾德构成了重大政治威胁，他在议会中的对手已经抓住经济上的不安来不断挑战他的统治
- 2011年07月27日当地时间7月26日，联合国贸易与发展会议（U.N. Conference on Trade and Development，简称UNCTAD）称，全球各公司的境外投资最早会在2013年达到危机前的高峰水平，若发生普遍的政府债务危机，时间可能会更晚
- 2011年07月27日中国人民银行7月27日发布的《2011年6月份金融市场运行状况》显示，上半年银行间债券市场累计发行债券3.8万亿元，同比减少23.7%
- 2011年07月27日增加公共租赁住房供给，抑制住房租金水平过快上涨。规范经济适用房的建设和管理
- 2011年07月27日香港特区政府投资推广署27日表示，联合国的一份报告显示，香港2010年外来直接投资（ＦＤＩ）流入金额创下新高，达689亿美元，在全球排名中首次位列第三
- 2011年07月27日重庆市环保局提供的监测数据显示，7月26日18时50分，重庆潼南涪江入境断面特征因子总锰未检出。7月27日凌晨2时50分至9时50分，潼南涪江入境断面水质特征因子总锰有检出，但浓度未超过国家地表水环境质量标准，对断面及下游水质无影响
- 2011年07月27日2010年“三公经费”财政拨款决算数216631.68万元，2011年“三公经费”财政拨款预算数213834.87
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日新加坡金管局和中国银监会近日签署协议，将在危机管理方面展开合作。
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