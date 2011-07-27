中国利用亚行资金促进清洁能源产业发展 2011年07月27日 我国充分利用亚洲开发银行资金，着力支持中国经济社会发展的薄弱环节，重点向清洁能源、环保等领域倾斜，将可持续发展的理念深入到经济活动的多个领域