- 2011年07月27日央行近日发布的《2011 年上半年金融机构贷款投向统计报告》显示，上半年金融机构中小企业贷款累计新增1.58万亿元，占全部企业新增贷款的64.5%，比一季度末提高1.6个百分点。
- 2011年07月27日拍得款项归入北京大学教育基金会
- 2011年07月27日这意味着Facebook将通过移动设备的虚拟商品销售业务获得约30%的收入分成
- 2011年07月27日章源钨业26日发布2011年半年度业绩快报，公司今年上半年实现营业收入9.73亿元，同比增长62.99%；净利润1.27亿元，同比增长118.08%；实现每股收益0.3元。目前深陷“排污门”的章源钨业股票仍然停牌。
- 2011年07月27日据央行今天下午发布的《6月份金融市场运行情况》数据显示，6月份，货币市场交易量有所减少，市场利率整体大幅上升；现券交易活跃，银行间债券指数有所下跌，交易所国债指数继续上涨。
- 2011年07月27日据央行今天下午发布的《6月份金融市场运行情况》数据显示，6月份，货币市场交易量有所减少，市场利率整体大幅上升；现券交易活跃，银行间债券指数有所下跌，交易所国债指数继续上涨。
- 2011年07月27日据了解，车门开了10秒左右就关闭，当时列车处于常速行进状态，然后缓慢停下来，一两分钟后继续行驶
- 2011年07月27日除了国家规定的不公开的一些涉密部门，从原则上来讲，只要是花公款的单位，无论是中央或地方，都应公开
- 2011年07月27日朝鲜日报称，日本媒体对中国动车事故报道所表现出的“过激反应”，是因为中国欲向美国出口利用日本新干线技术研发的高铁，并计划申请技术专利
- 2011年07月27日新的个人所得税法实施条例9月1日起施行
- 2011年07月27日近几年来追求“超高速”增长经济政策的价值取向，和以国有企业为主导的经济增长模式，以及政府对经济过多干预与渗透，才是“7•23”动车特大交通事故的根本原因
- 2011年07月27日公司上半年净利润同比增长47%，达到40.6亿港元，合5.21亿美元。
- 2011年07月27日我国充分利用亚洲开发银行资金，着力支持中国经济社会发展的薄弱环节，重点向清洁能源、环保等领域倾斜，将可持续发展的理念深入到经济活动的多个领域
- 2011年07月27日预计未来的两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升，全年1000万套的目标有望全面实现
- 2011年07月27日这艘废弃的航母名为“瓦良格”。
- 2011年07月27日央行出台新政策提高首套房贷首付比例的可能性不大，但再次收紧二套及以上房贷的可能性依然存在
- 2011年07月27日《纽约时报》就温州的动车追尾事故发表评论指出，政府关于追尾事故的解释，引起中国公民和铁路专家的质疑。如果中国政府承认高铁有安全问题，将会是对中国政府大力推进的高铁项目的一个巨大打击
- 2011年07月27日韩国第二季度实际ＧＤＰ季率增长0.8%，年化增长3.4%，创下了21个月以来最低。
- 2011年07月27日“十二五”期间，中国网络游戏出版产业依然处于发展的“战略机遇期”
- 2011年07月27日在此份征求意见稿中，银监会规定，商业银行主要股东应以书面形式作出资本补充和流动性支持的长期承诺，并作为商业银行资本规划和流动性应急计划的一部分
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