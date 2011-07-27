- 2011年07月27日警方称，袭击者引爆了藏于包头巾中的炸弹，炸死当时正在市办公大楼庭院中的市长胡拉姆·海达尔
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日25日晚间，3名囚犯进入关押着13名犯人的牢房，随后爆发枪战，造成16名男子与1名妇女丧生
- 2011年07月27日北京多家旅行社获悉，已出现游客取消行程，部分旅行社干脆暂停了动车团
- 2011年07月27日城投债发行主体频现金蝉脱壳，信用风险不乱累积
- 2011年07月27日卖方表示，这名白领最快将在8月初拿到受美国法律保护的地契，并向其他一次性投资超20万美元的中国投资者提供全家移民申请资格
- 2011年07月27日7月27日起，应新加坡外交部长兼律政部长尚穆根邀请，朝鲜外交部长朴义春在高级官员陪同下，到新加坡作为期三天的正式访问
- 2011年07月27日万向钱潮拟出资5000万元与菲亚特汽车全资子公司玛涅蒂·玛瑞利建合资公司，双方各占股50%。
- 2011年07月27日7月27日，日本银行（央行）审议委员龟崎英敏在三重县津市发表演讲时称，“日本经济无疑正在走出通货紧缩”，理由是消费者物价指数从4月以后已转正
- 2011年07月27日7月27日，主题为“实现无核武世界紧急共同行动”的联合国裁军会议在长野县松本市开幕，各国政府相关人士及专家就核裁军与不扩散问题进行交流
- 2011年07月27日上半年江西省规模以下工业企业完成工业总产值575.4亿元，同比增长24.1%。其中私营企业完成工业总产值463.9亿元，占企业总产值的80.6%
- 2011年07月27日这家去年因收购沃尔沃汽车而风光无限的本土民营车企，近三年来的负债总额增长迅速，2008年为47.8亿元，2009年160.5亿元，2010年710.7亿元
- 2011年07月27日阿梅尔表示，目前有约2000人加入了这个新政党，主要是出生在班加西或德尔纳的利比亚人。他说，有2万名在美国、加拿大、德国等海外国家生活的利比亚裔人士对这个政党表示支持
- 2011年07月27日上半年小心猪肉价格暴涨放大CPI指数涨幅，年底或明年，我们又要小心猪肉价格暴跌放大通胀被抑制的程度
- 2011年07月27日气候模拟结果显示，未来20年长江流域气温仍将升高，这与西南地区气候趋势相一致；长江上游地区降水量和强降水事件可能增加，中下游地区降水量可能减速少，干旱发生频率和强度将呈增大趋势
- 2011年07月27日中国央行货币政策委员夏斌表示，只要金融体系和社会是基本稳定的，中国今年经济增速下降并不意味着中国经济将硬着陆，大家对中国经济应保持长期的乐观。
- 2011年07月27日中国南车25日遭到当日最大融券卖出，卖出量为121万股，这是前一交易日的1211倍。
- 2011年07月27日美国宇航局(NASA)喷射推进实验室科学家布拉德福德说：“这再一次证明水分遍布全宇宙，甚至在宇宙初期已出现。”
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日中国最大的功能性薄膜产业基地二期项目26日在上海金山正式开工。计划中总共25条生产线建成后，可年产扩散膜、棱镜膜、微透膜和复合膜7440万平方米，产能将位居世界前列，并打破功能性薄膜严重依赖进口的局面
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