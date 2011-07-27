西安首次公布统一格式商品房销售标价牌 2011年07月27日

上海建立国内最大功能性薄膜产业基地 2011年07月27日 中国最大的功能性薄膜产业基地二期项目26日在上海金山正式开工。计划中总共25条生产线建成后，可年产扩散膜、棱镜膜、微透膜和复合膜7440万平方米，产能将位居世界前列，并打破功能性薄膜严重依赖进口的局面