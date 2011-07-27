- 2011年07月27日7月份北京二手房零成交楼盘数扩大到3466个，而半年内未成交的楼盘也已经达到1059个
- 2011年07月27日7月份北京二手房零成交楼盘数扩大到3466个，而半年内未成交的楼盘也已经达到1059个
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日中国气象局国家气候中心组织专家对三峡水利工程气候效应进行了分析评估。分析和评估结果表明，三峡水利工程建成后三峡库区周边地区的气候条件没有出现明显变化，仅对库区附近20公里范围内的气温、降水有一定的影响。
- 2011年07月27日首批1月26日摇号中签的指标有效期到7月26日。至26日仍未办理完成车辆购置税缴纳、二手车销售发票开具、车辆注册登记等所有手续的，视为自动放弃指标
- 2011年07月27日福特汽车二季度营收实现355亿美元，超分析师预期，不过缘于研发费用支出、在建投资项目等成本因素上升，净利下滑逾7%
- 2011年07月27日自2008年以来，随着外来人口的增多，珠海市一些主干道部分交叉路口乞讨行为开始增多，乞讨人员走上机动车道向等红灯的车辆驾驶人伸手要钱，甚至出现用头敲撞车窗玻璃或强行清扫车辆等现象
- 2011年07月27日渣打银行27日发表研究报告指出，中国强劲需求将继续支撑全球金属行业，中国通货膨胀水平有望不久触顶部
- 2011年07月27日中航集团宣布了2011年—2013年投资计划，总投资约为610亿元，主要为国航扩充机队规模，优化调整机队结构
- 2011年07月27日宏达国际（HTC）昨日表示，公司创意长陆学森因个人因素已经辞职，相关工作将由设计部门副总经理Scott Croyle代理。公司高管表示与苹果侵权官司将上诉，暂不和解。
- 2011年07月27日高鑫零售27日在香港联交所挂牌交易，开盘大幅走高
- 2011年07月27日零售及消费品领域是安佰深的五大行业之一，其一直高度关注中国消费市场，尤其是食品、饮料和餐饮这一行业的增长
- 2011年07月27日高溢价的奥鲁昆项目无法继续下去，中国铝业将为此损失3.4亿元
- 2011年07月27日中国高铁是中国人民在中国共产党领导下创造的人间奇迹，是我们国家实力的象征，每个中国人都为之感到骄傲和自豪
- 2011年07月27日国内外市场需求强劲，产品销售收入大幅增长，同时公司具有自主知识产权的新产品销售大幅增长，提高了公司的盈利能力
- 2011年07月27日花旗认为，政府可能会有意放慢GDP增长速度，在长期高速发展后把经济增速逐步稳定在7%-8%，并花更多时间解决高速发展带来的问题
- 2011年07月27日虽然净利润下滑，但是该公司销售额的大幅增长仍使投资者对其信心倍增
- 2011年07月27日国家外汇管理局数据显示，我国3月末对外金融净资产达1.9340万亿美元，增长8%
- 2011年07月27日被要求购买的安全技术保护系统过于昂贵，无法承担
- 2011年07月27日一些视频网站与机顶盒厂商或者彩电厂商合作推出的TV版是广电这次监管的重点区域
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