受沙门氏菌污染木瓜已致美国99人生病 2011年07月27日 美疾控中心说，自一月份出现首个病例后，各州不断新增患者，其中25个病例出现在受影响最严重的得克萨斯州。目前尚无死亡病例

苏州一军事迷收藏12支具杀伤力仿真枪被判刑3年多 2011年07月27日 阮树平自幼便喜欢玩具枪，近年来通过朋友代购和自己从网店购买的形式，收集了大量仿真枪具，但从没有将这些枪带出去，也没有贩卖获利

荷兰27位超级细菌感染者死亡 2011年07月27日 目前已确认这种超级细菌属于克雷伯氏菌，荷兰多家医疗科研机构正试图确认该病菌是否和所有死亡病例有直接关系

华盛顿地区蚊子体内首次检出西尼罗病毒 2011年07月27日 蚊子是西尼罗病毒的载体之一，该病毒会引发呕吐、发烧甚至脑炎等病症。2003年，美国暴发严重的西尼罗病毒疫情，造成近万人感染，264人死亡

美机构呼吁全社会积极预防心脏病 2011年07月27日 报告显示，近年来随着心脏病患者人数持续攀升，美国每年为治疗心脏病投入大笔开支，去年心脏病的医疗费用高达4500亿美元

朱民正式出任IMF副总裁 2011年07月27日 IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德今年7月12日宣布提名任命朱民出任该组织副总裁。这一提名随后得到基金组织执行董事会批准，朱民顺利按期履新

福建居民赴金马澎个人游29日将正式启动 2011年07月27日 这是继6月28日启动大陆居民赴台湾个人旅游之后，两岸旅游交流所取得的又一个新成果

动物实验显示不连贯睡眠损害长期记忆 2011年07月27日 白天人脑累积各种记忆，此后大脑会对白天发生的事情进行分类，有一些需要‘锁’为长期记忆，这一过程发生在深度睡眠时。因此，任何影响睡眠的情况都会或多或少影响这一过程