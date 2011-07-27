- 2011年07月27日土卫二通过收集其南极区域的水分，每秒排出大约250公斤的水蒸气，从而创造出一个围绕土星的水蒸气圆环
- 2011年07月27日美疾控中心说，自一月份出现首个病例后，各州不断新增患者，其中25个病例出现在受影响最严重的得克萨斯州。目前尚无死亡病例
- 2011年07月27日阮树平自幼便喜欢玩具枪，近年来通过朋友代购和自己从网店购买的形式，收集了大量仿真枪具，但从没有将这些枪带出去，也没有贩卖获利
- 2011年07月27日目前，松潘县已安全转移68户272名群众，渣场档坝上方的积水已经被控制住，渣场挡坝正在恢复中
- 2011年07月27日从历史经验来看，通胀上行时债券优势往往趋弱，而当经济下行时债券收益则会趋好。当前的格局或给进入2011年后半程的债市带来"利好"
- 2011年07月27日目前已确认这种超级细菌属于克雷伯氏菌，荷兰多家医疗科研机构正试图确认该病菌是否和所有死亡病例有直接关系
- 2011年07月27日蚊子是西尼罗病毒的载体之一，该病毒会引发呕吐、发烧甚至脑炎等病症。2003年，美国暴发严重的西尼罗病毒疫情，造成近万人感染，264人死亡
- 2011年07月27日报告显示，近年来随着心脏病患者人数持续攀升，美国每年为治疗心脏病投入大笔开支，去年心脏病的医疗费用高达4500亿美元
- 2011年07月27日IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德今年7月12日宣布提名任命朱民出任该组织副总裁。这一提名随后得到基金组织执行董事会批准，朱民顺利按期履新
- 2011年07月27日朱民，1952年出生，曾获复旦大学学士学位、美国普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共和国际事务学院公共管理硕士学位、美国约翰·霍普金斯大学经济学硕士和博士学位
- 2011年07月27日7·23动车追尾事故造成车辆周转困难
- 2011年07月27日这是继6月28日启动大陆居民赴台湾个人旅游之后，两岸旅游交流所取得的又一个新成果
- 2011年07月27日白天人脑累积各种记忆，此后大脑会对白天发生的事情进行分类，有一些需要‘锁’为长期记忆，这一过程发生在深度睡眠时。因此，任何影响睡眠的情况都会或多或少影响这一过程
- 2011年07月27日已全部联系上亲属。事故善后赔偿工作也正在展开
- 2011年07月27日印度行业协会和出口商认为应停止加息，以保护经济增长和行业出口；而央行和部分研究人士则认为加息是抑制通胀的必要手段，且不排除进一步加息的可能
- 2011年07月27日另外还有一位遇难者——年仅11岁的陈怡洁的遗体已经火化
- 2011年07月27日2010年全球外国直接投资流入量仍比金融危机前平均水平（1.47万亿美元）低15%，且较2007年达到的峰值低37%。总体来看，全球投资增长滞后于工业产出和贸易增长
- 2011年07月27日该航母将给中国海军带来三大战略转变
- 2011年07月27日6月当月实际使用外资128.63亿美元，同比增长2.83%，同比增速为年内最低。从投资来源地看，今年1月至6月，来自欧盟27国的实际投入金额34.64亿美元，同比微增1.17%。而美国对华FD I仅16.79亿美元，同比大幅下降22.32%
- 2011年07月27日
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