奥巴马：美国向自强不息的每个人敞开机会大门 2011年07月27日 《财经》综合报道 7月25日奥巴马总统在拉美裔全国委员会（National Council of La Raza）年会上表示：“我们的人民历来相互扶持，我们的人民坚持共同牺牲的信念，因为我们知道全国人民休戚与共。”

Bryant将成为英特尔下一任董事长 2011年07月27日 《财经》综合报道 Bryant将在2012年5月现任董事长Jane Shaw退休后接任其职务。