- 2011年07月27日截止午间收盘，两市缩量反弹，沪指收复2700点，深成指收盘站上60日线，但两市成交金额创一个月来地量水平
- 2011年07月27日7月25日奥巴马总统在拉美裔全国委员会（National Council of La Raza）年会上表示：“我们的人民历来相互扶持，我们的人民坚持共同牺牲的信念，因为我们知道全国人民休戚与共。”
- 2011年07月27日中信证券报告认为其收款慢且现金流为负的状态在未来几年还难以解决
- 2011年07月27日东风、日产的合资企业“东风汽车有限公司”计划于2011-15年间在中国投资500亿元，推动汽车销量由100万辆扩大到230万辆。
- 2011年07月27日今年大麦成本高昂，但有利于整个啤酒行业的整合
- 2011年07月27日司机口中“能过去”是什么意思？下令停车的“他”又是谁？
- 2011年07月27日根据统计局27日公布的数据，上半年全国规模以上工业企业中，私营企业实现利润同比增长47.2%，增速超过了国有及国有控股企业的20.2%。
- 2011年07月27日截至7月26日，中小板上市公司共598家，占深圳市场上市公司的比例超过45%
- 2011年07月27日Bryant将在2012年5月现任董事长Jane Shaw退休后接任其职务。
- 2011年07月27日交行将投资3亿元，认购西藏银行20%的股份，成为西藏自治区首家地方法人银行机构也是自治区第一家股份制商业银行的战略投资者
- 2011年07月27日公司CEO穆拉利表示，预计汽车业务运营利润率在商品成本上升的情况下，仍将与2010年同期的6.1%持平或有所增长
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日索尼液晶电视业务目前还处于亏损状态。但公司表示该合资公司对索尼仍具有重要战略意义
- 2011年07月27日
- 2011年07月27日据悉，凯雷以每股30.90港元的价格出售了2.4912亿股中国太保H股，较其周二收盘价31.95港元折价了3.29%
- 2011年07月27日这批车头残骸被送到了铁路温州南站以南的动车车库
- 2011年07月27日7月26日，方正富邦基金管理公司在京揭牌，这是2010年《海峡两岸经济合作框架协议》正式生效后，首家获批的中国大陆与台湾合资的基金管理公司
- 2011年07月27日《2011年世界投资报告》显示，去年中国国际直接投资流入量上升至1057亿美元，同比增长11%；对外投资年流量达到680亿美元，增长17%，首次超过日本。
- 2011年07月27日1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润24105亿元，同比增长28.7%
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