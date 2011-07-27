- 2011年07月27日天然橡胶品种的交易单位由现在的5吨/手扩大为10吨/手；按照国际期货市场的惯例，天然橡胶在交割方面，由原有的“产地化管理”转为“交割商品的注册管理制度”
- 2011年07月27日自2011年8月1日起，铜期货合约的交易手续费收费标准调整至成交金额的万分之一，螺纹钢期货合约的交易手续费收费标准调整至成交金额的万分之零点六；铜、黄金期货合约当日平今仓免收交易手续费
- 2011年07月27日此次并购涉及约9亿美元，是联想自6年前收购IBM个人电脑业务之后最大的并购案。预计交易完成后，联想在德国PC市场上的份额将超过14%，成为德国第三大电脑供应商，并将占有西欧约7.5%的PC市场份额。
- 2011年07月27日深圳市统计局26日公布的数据显示，上半年深圳市生产总值5015.22亿元，比上年同期增长10.6%，工业生产增长13.4%，消费品市场销售稳定增长。
- 2011年07月27日一是是否直接影响了社会的稳定；二是是否直接影响了整个金融体系的稳定
- 2011年07月27日自发布贵州5家单采血浆站将于8月1日关停的消息后，华兰生物迎来本周连续第二个跌停，自7月12日“血浆事件”爆发以来，其跌幅已超过25%
- 2011年07月27日方正证券本次发行数量不超过15亿股，占本次发行后总股本的比例不超过24.59%；发行后总股本不超过61亿股
- 2011年07月27日在当地公布的第二批遇难者名单中，福建籍4人，北京、浙江、湖南籍各1人
- 2011年07月27日联合国26日发布的《2011年世界投资报告》显示，去年全球外国直接投资流入量达1.24万亿美元，仍比金融危机前平均水平低15%，发展中国家吸引外资量首次超过发达国家。
- 2011年07月27日
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- 2011年07月27日外界关注的核安全规划，几经修改并未最终定稿，仍未明确正式出台时间
- 2011年07月27日2010年中国的对外直接投资首次超过日本，达到创纪录的680亿美元，位居世界第五。
- 2011年07月27日欧洲最大的私募股权投资集团安佰深（Apax Partners）26日宣布，公司已收购中国自助餐饮连锁店金钱豹(Golden Jaguar)。在分析人士看来，两者的合作是“各取所需”——金钱豹正在寻求上市的方式，安佰深基金则能在国内餐饮市场分得一杯羹
- 2011年07月27日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4426元，比前一交易日上升了44个基点，再创新高。
- 2011年07月27日昨日A股铁路概念股持续下跌，33只铁路概念股总市值再度下跌超过60亿元。在此前周一的交易日中，铁路概念股已经损失市值316亿元
- 2011年07月27日罗塞夫表示，巴西在创新领域的地位与其经济规模严重不符。2010年，巴西已跃升至世界第七大经济体，但获得的发明专利数量却仅排世界第47位
- 2011年07月27日东北四省区注意到，在市场经济条件下发展战略性新兴产业，必须瞄准国内外新兴产业发展趋势和市场需求变化，选择重点方向加快合作
- 2011年07月27日以色列内阁近期通过一个海洋划界方案，黎巴嫩表示这个方案侵害了黎860平方公里的领海，与去年黎向联合国提交的划界方案大相径庭
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