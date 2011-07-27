香港人北上置业数量锐减 2011年07月27日

中小板挂牌公司将超600家 2011年07月27日

巴西将派10万青年到国外学习科技 2011年07月27日 罗塞夫表示，巴西在创新领域的地位与其经济规模严重不符。2010年，巴西已跃升至世界第七大经济体，但获得的发明专利数量却仅排世界第47位

东北打造中部战略性新兴产业隆起带 2011年07月27日 东北四省区注意到，在市场经济条件下发展战略性新兴产业，必须瞄准国内外新兴产业发展趋势和市场需求变化，选择重点方向加快合作