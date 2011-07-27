- 2011年07月27日2011年4月以来，胡健勇因自己未被列为拟提任副厅级干部人选而心存怨恨，指使李某组织其亲属多人，肆意捏造虚假信息，通过电子邮件、手机短信、匿名书信、知名网站发帖等方式，对赣州市2011年换届工作和有关领导进行造谣诬蔑
- 2011年07月27日这位不愿透露姓名的高级官员说，对于政治解决利比亚危机，“全国过渡委员会”的立场是明确的，任何旨在政治解决利比亚危机的建议都必须以卡扎菲及其亲信的下台为前提
- 2011年07月27日根据上市公司年报显示，宁沪高速2010年主营业务营业利润率为56.21%，赣粤高速为48.81%，成渝高速为59.28%。而通常被人们提及的“暴利”行业房地产，毛利率一般也只维持在40%以下
- 2011年07月27日卢拉斯认为，布雷维克的袭击行动虽然和即将到来的挪威地方选举没有关系，但会影响选举气氛和辩论会
- 2011年07月27日27日当天，耗资2.69亿英镑建造的游泳中心正式交到伦敦奥组委手中，这标志着伦敦奥运会筹建局负责的第六个也是最后一个永久性场馆（基础设施）的建设大功告成
- 2011年07月27日据外媒27日报道，亚马逊公司(Amazon.com Inc.，AMZN)第二财政季度利润下降7.7%，因该公司支出增幅仍高于其强劲的收入增幅
- 2011年07月27日2005年，7月6日，伦敦获得第30届奥林匹克运动会承办权，至今已整6年
- 2011年07月27日受恶劣天气影响，预计糖产量增幅将会继续受限
- 2011年07月27日总面积20余万平方米的伦敦奥林匹克公园正是位于伦敦东区，主体育场“伦敦碗”、游泳中心以及自行车馆等均位于其间。明年的奥运会以及残奥会期间，这里就将是伦敦的焦点
- 2011年07月27日2020年左右，将建成由30余颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，提供覆盖全球的高精度、高可靠的定位、导航和授时服务
- 2011年07月27日米塔拉基斯说，迄今为止，希腊政府提出的紧缩和改革措施没有解决财政赤字问题，而是导致了比预期更严重的衰退，而且失业率和通货膨胀上升，这反过来将进一步导致财政赤字增加
- 2011年07月27日塞里呼吁国际社会在集体决策的论坛框架下能够团结一致，在9月或之后的时间里，“为巴以双方克服分歧并最终重返和谈构筑一条合理、平衡的前进道路”
- 2011年07月27日7月15日亚洲丁二烯价格已升至4250-4300美元/吨，这是自ICIS于1990年开始监测丁二烯价格以来的最高纪录
- 2011年07月27日除应对失业挑战外，联大还呼吁各国加大努力，提高教育质量，促进普及教育，预防和消除针对青年的一切形式的暴力行为，利用信息和通信技术提高青年人的生活质量，以及加强来自不同种族、文化和宗教背景的青年人之间的尊重、宽容和了解等
- 2011年07月27日已停牌五年多的江苏炎黄在线物流股份有限公司(000805.SZ)重组脱困计划昨日”意外“夭折。公司昨晚发布公告称,暂停与广东南方报业传媒集团的资产重组计划,因后者至今尚未获得其主管部门的批文。
- 2011年07月27日警方说，这些爆炸物是在布雷维克在海德马克郡租住的农场发现的。警方认为就地引爆比将它们运往别处更为安全
- 2011年07月27日据外媒27日报道，英特尔(Intel Corp.)表示，长期担任公司管理职务的安迪•布莱恩特（Andy Bryant）将在2012年5月接任董事长
- 2011年07月27日中选委当天还宣布，新一届议会选举将于9月17日举行，7月29日至8月18日为中选委接收议员候选人名单期限
- 2011年07月27日国会近期有人提出，应在未来12年内削减8000亿至1万亿美元的军费。当前财年美国的军费超过6000亿美元
- 2011年07月27日目前索马里首都内多处流离失所者接收地点已近饱和，相关援助机构发放的救济物资已不足以满足居住民众的需求
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