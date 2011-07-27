江西于都县委书记胡健勇干扰换届被免职 2011年07月27日 2011年4月以来，胡健勇因自己未被列为拟提任副厅级干部人选而心存怨恨，指使李某组织其亲属多人，肆意捏造虚假信息，通过电子邮件、手机短信、匿名书信、知名网站发帖等方式，对赣州市2011年换届工作和有关领导进行造谣诬蔑

利比亚反对派谨慎回应联合国有关建议 2011年07月27日 这位不愿透露姓名的高级官员说，对于政治解决利比亚危机，“全国过渡委员会”的立场是明确的，任何旨在政治解决利比亚危机的建议都必须以卡扎菲及其亲信的下台为前提

高速公路收费暴利超过房地产 2011年07月27日 根据上市公司年报显示，宁沪高速2010年主营业务营业利润率为56.21%，赣粤高速为48.81%，成渝高速为59.28%。而通常被人们提及的“暴利”行业房地产，毛利率一般也只维持在40%以下

我国成功发射第九颗北斗导航卫星 2011年07月27日 2020年左右，将建成由30余颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，提供覆盖全球的高精度、高可靠的定位、导航和授时服务

希腊专家建议以经济增长应对债务危机 2011年07月27日 米塔拉基斯说，迄今为止，希腊政府提出的紧缩和改革措施没有解决财政赤字问题，而是导致了比预期更严重的衰退，而且失业率和通货膨胀上升，这反过来将进一步导致财政赤字增加

联大呼吁考虑制定青年就业问题全球战略 2011年07月27日 除应对失业挑战外，联大还呼吁各国加大努力，提高教育质量，促进普及教育，预防和消除针对青年的一切形式的暴力行为，利用信息和通信技术提高青年人的生活质量，以及加强来自不同种族、文化和宗教背景的青年人之间的尊重、宽容和了解等

挪威警方在布雷维克住地发现并引爆大量爆炸物 2011年07月27日 警方说，这些爆炸物是在布雷维克在海德马克郡租住的农场发现的。警方认为就地引爆比将它们运往别处更为安全

拉脱维亚公布解散议会全民公决正式结果 2011年07月27日 中选委当天还宣布，新一届议会选举将于9月17日举行，7月29日至8月18日为中选委接收议员候选人名单期限

美军下任参联会主席反对加大削减军费力度 2011年07月27日 国会近期有人提出，应在未来12年内削减8000亿至1万亿美元的军费。当前财年美国的军费超过6000亿美元