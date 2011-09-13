- 2011年09月13日德黑兰检察长道勒特巴蒂称，这两名疑犯被指控非法进入禁区和偷拍秘密军事基地，并从以色列接受钱财
- 2011年09月13日为期三天的互动式会议将探讨在新经济格局中“支持变革性创新、追求新的增长前沿、制定新的行业模式和政策、保持一种具有创造力的创业文化”四个要素
- 2011年09月13日联合国难民署表示，将从13日开始向受灾最严重的信德省巴丁区(Badin)运送3400顶帐篷。世界粮食计划署也将于下周开始在巴丁区发放援粮，预计可救助50万人
- 2011年09月13日据第一财经网消息，澳大利亚证券监管机构9月13日宣布，正在调查中国汉龙矿业(Hanlong Mining)在澳洲Sundance Resources 与Bannerman Resources的投资活动，并且该公司的高管因涉嫌内幕交易不仅被冻结在当地的资产，还被限制旅行
- 2011年09月13日北冰洋汽水原计划9月底上市，但由于设备厂交货延迟，目前工厂还在设备安装阶段，上市时间有可能推迟到10月上旬
- 2011年09月13日一是加强金融和投资合作，中方将向加勒比国家提供10亿美元优惠贷款；二是加强能力建设合作，中方将向加勒比国家提供2500个培训名额
- 2011年09月13日
- 2011年09月13日首都机场方面解释此次航班延误是由于南方部分城市出现雷雨天气，北京首都机场出港赴南方地区航班受到航班流量控制所致
- 2011年09月13日比亚迪F3车型被爆出因安全气囊未能自动打开而导致了多起伤亡事故。而事发数月里，车主在同比亚迪公司及4S店进行协商解决时，均遭到推诿或“强硬对待”。
- 2011年09月13日国泰君安认为，进口的超预期增长表明内需仍有较强的韧性，但进出口数据的超预期可能导致政策难以转变。随着紧缩政策的持续，内需的萎缩将趋于明显。
- 2011年09月13日据悉，如果日本拒绝韩方提议，政府将提升力度，研究根据请求权协定向日本提议组建仲裁委员会的方案
- 2011年09月13日目前中国互联网公司中，该公司最有可能被百度收购
- 2011年09月13日喜欢看海绵宝宝这类型卡通影片的孩童，长久观看容易造成他们缺乏注意力、学习能力变差，专家提醒父母亲应尽量减少孩子观看这类型的卡通影片，避免孩子们因此学习片中夸张的想法和脱序的行为
- 2011年09月13日野田表示，将在政府地震重建基本方针的基础上加速开展恢复重建工作，同时将尽快平息核事故作为“国家的挑战”尽全力解决
- 2011年09月13日财政部要求有关各方抓紧研究制定会计师事务所低价恶性竞争综合治理政策措施，实现会计师事务所收费行为监管的动态化、常态化和制度化。
- 2011年09月13日该男子名叫贾斯廷·艾伦·沃德伍德，自称2002年加入海军陆战队，两年后，因双重极端性格障碍被开除
- 2011年09月13日
- 2011年09月13日据悉，这段长达62分钟的视频被命名为“胜利前的黎明”。其内容是来自基地组织新领导人扎瓦赫里的录音讲话。其中，扎瓦赫里的形象以照片形式播放
- 2011年09月13日在莫斯科国立大学演讲时，卡梅伦称，在1985年他上大学时的一次旅游中，他在黑海地区遇到了两名俄罗斯人。这两人带着卡梅伦吃午餐和晚餐，并问了卡梅伦关于英国生活以及他如何看待英国等问题
- 2011年09月13日
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