汉龙矿业在澳涉嫌内幕交易被调查 2011年09月13日 《财经》综合报道 据第一财经网消息，澳大利亚证券监管机构9月13日宣布，正在调查中国汉龙矿业(Hanlong Mining)在澳洲Sundance Resources 与Bannerman Resources的投资活动，并且该公司的高管因涉嫌内幕交易不仅被冻结在当地的资产，还被限制旅行

北京包子铺使用神秘香精 2011年09月13日

中秋小长假北京二手住宅签约创新低 2011年09月13日