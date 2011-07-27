- 2011年07月27日罗伯特·科赫研究所所长赖因哈德·布格尔当天说，距接到上一例归于本次疫情的发病报告已超过三个星期，即超过了这一传染病的潜伏期，“因此，德国最大的一轮肠出血性大肠杆菌疫情已经结束”
- 2011年07月27日声明说，米卡提要求黎巴嫩内政部长和司法部长立即着手对这一袭击事件进行调查
- 2011年07月27日阿根廷中部地区25日遭暴风雨袭击，时速高达100公里的狂风将火山灰席卷到了首都布宜诺斯艾利斯及附近地区，对民航交通安全形成威胁
- 2011年07月27日非股权经营模式是指在诸如合同制造、服务外包、订单农业、特许经营、技术许可及管理合同等国际生产中，跨国公司可在不拥有东道国企业股权的情况下掌控这些企业的生产经营活动的经营模式
- 2011年07月27日国际货币基金组织（简称IMF）总裁拉加德表示，IMF或许需要更多财力来解决当前的经济危机，而且可能还须尽快讨论这一问题
- 2011年07月27日绵阳市环保局25日下午监测到距绵阳市50公里处的涪江江油段武都水库水质异常，随即报告绵阳市委市政府，后在26日中午12时监测到涪江绵阳段污染物含量升高并超标，当天下午4时左右达到峰值
- 2011年07月27日据当地媒体报道，法国巡逻车队在黎南部城市赛达附近遇袭，爆炸造成两名法国士兵轻伤，另外一名受伤士兵被送往附近医院接受救治
- 2011年07月27日据介绍，这两个拐卖儿童犯罪团伙组织严密、分工精细、作案频繁、网络完善、危害极大，是近年来罕见的特大拐卖儿童犯罪团伙
- 2011年07月27日对于这次7·23事故，她希望，三年以后，不会再有和她类似的受害者，仍然在为赔偿而奔波
- 2011年07月27日6月份，美国新房销售量经季节调整按年率计算为31.2万套，比5月份经修正后的31.5万套下降1%，但比2010年6月份的交易量增加1.6%
- 2011年07月27日当前，香港资本市场面临着第二次结构转型的历史机遇，即在内地资本项下提速开放的大环境与大潮流下，内地逐步从资本输入向资本输出转变
- 2011年07月27日最高人民法院新闻发言人孙军工介绍，当前，妨害武装部队标志性物品管理秩序的犯罪活动猖獗，手法不断翻新
- 2011年07月27日这架大力神C-130运输机载有81人，包括9名机组人员、60名军人和12名平民。飞机试图在盖勒敏空军基地降落时坠入山中，机上78人死亡，3名幸存者伤势严重
- 2011年07月27日对此，菲尔普斯有点语无伦次了：“我不知道……可能……我从来没考虑。嗯，很多问题会噎住我，让我不知道怎么回答。我知道我能够比现在的速度更快。就像我前面说的，我非常满意目前的状态，我一定会达到更好的状态”
- 2011年07月27日2011年，广州市计划筹集保障性住房8.5万套，占广东省31万套总目标任务的1/4强，是去年目标任务的3倍多，超过“十一五”期间广州市保障性住房建设总量
- 2011年07月27日今年6月下旬，澳大利亚昆士兰州凯利地区一家农场的一匹马死于亨德拉病毒感染。此后，昆士兰州和新南威尔士州的部分地区发现有数匹马因感染这种病毒死亡
- 2011年07月27日法国住房部26日公布的数据显示，在今年第一季度实现快速复苏之后，法国新房建设市场在第二季度增速有所减缓
- 2011年07月27日目前，韩国统一部正在就朝方的上述立场与有关部门进行协商，以寻求应对方案
- 2011年07月27日日本民间调查公司“矢野经济研究所”公布的预测数据显示，2011年度日本智能手机出货量将达2131万部，约为2010年的2.5倍。智能手机所占的手机市场份额将首次过半
- 2011年07月27日按照会议部署，在下半年，各级公安机关要强力推进“亮剑”行动追逃工作；要强力推进打击制售假农资、假药、假食品、假名牌“四大战役”，保持打击力度
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