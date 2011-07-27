德国研究机构宣布肠出血性大肠杆菌疫情结束 2011年07月27日 罗伯特·科赫研究所所长赖因哈德·布格尔当天说，距接到上一例归于本次疫情的发病报告已超过三个星期，即超过了这一传染病的潜伏期，“因此，德国最大的一轮肠出血性大肠杆菌疫情已经结束”

黎巴嫩总理谴责袭击联黎部队事件 2011年07月27日 声明说，米卡提要求黎巴嫩内政部长和司法部长立即着手对这一袭击事件进行调查

智利火山灰袭阿根廷首都 民航交通陷混乱 2011年07月27日 阿根廷中部地区25日遭暴风雨袭击，时速高达100公里的狂风将火山灰席卷到了首都布宜诺斯艾利斯及附近地区，对民航交通安全形成威胁

绵阳城区自来水锰超标暂停饮用 政府紧急为居民送水 2011年07月27日 绵阳市环保局25日下午监测到距绵阳市50公里处的涪江江油段武都水库水质异常，随即报告绵阳市委市政府，后在26日中午12时监测到涪江绵阳段污染物含量升高并超标，当天下午4时左右达到峰值

联黎部队法国营车队遇袭3人受伤 2011年07月27日 据当地媒体报道，法国巡逻车队在黎南部城市赛达附近遇袭，爆炸造成两名法国士兵轻伤，另外一名受伤士兵被送往附近医院接受救治

公安机关连破两起特大拐卖儿童案 解救儿童89名 2011年07月27日 据介绍，这两个拐卖儿童犯罪团伙组织严密、分工精细、作案频繁、网络完善、危害极大，是近年来罕见的特大拐卖儿童犯罪团伙

两高出台司法解释 打击非法使用军车牌号等犯罪 2011年07月27日 最高人民法院新闻发言人孙军工介绍，当前，妨害武装部队标志性物品管理秩序的犯罪活动猖獗，手法不断翻新

摩洛哥一军用运输机坠毁78人死亡 2011年07月27日 这架大力神C-130运输机载有81人，包括9名机组人员、60名军人和12名平民。飞机试图在盖勒敏空军基地降落时坠入山中，机上78人死亡，3名幸存者伤势严重

澳大利亚首次报告狗携有亨德拉病毒 2011年07月27日 今年6月下旬，澳大利亚昆士兰州凯利地区一家农场的一匹马死于亨德拉病毒感染。此后，昆士兰州和新南威尔士州的部分地区发现有数匹马因感染这种病毒死亡

法国新房建设市场第二季度增长放缓 2011年07月27日 法国住房部26日公布的数据显示，在今年第一季度实现快速复苏之后，法国新房建设市场在第二季度增速有所减缓