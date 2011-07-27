二季度钢铁行业景气度下降 2011年07月27日 预计三季度我国钢铁行业将继续保持回落态势，可能步入“去库存化”通道

二季度乳制品行业景气度持续回升 2011年07月27日 中经乳制品产业预警指数为96.7点，较上季度上升20.0点，从偏冷的“浅蓝灯区”回升至“绿灯区”内运行

中国队夺国际象棋男团锦标赛亚军 平历史最好成绩 2011年07月27日 世界男子团体锦标赛是国际象棋顶级赛事之一，除俄罗斯外，各支队伍均派出了最强阵容出战，参赛棋手等级分在2700以上的有接近20位

欧盟批准联想集团收购德国梅迪昂电脑公司 2011年07月27日 收购交易完成后，联想集团在德国个人电脑市场上的份额将扩大一倍，超过14%，成为德国第三大电脑供应商，其在西欧个人电脑市场上的份额也将达到7.5%

伊朗军队击毙35名库尔德武装分子 2011年07月27日 据伊朗新闻电视台报道，经过激战，伊朗革命卫队已经夺取库尔德斯坦自由生活党在伊朗西北边境城市萨尔达什特设立的多个基地，伊军对该组织的清剿行动仍在进行

财政部强调下半年将加快推进预算公开 2011年07月27日 对于2012年的预算编制工作，该负责人强调，公共财政支出预算编制要有保有压，重点保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等重点支出，大力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”和楼堂馆所建

全国妇联授予吴菊萍全国三八红旗手荣誉称号 2011年07月27日 2011年7月2日中午，杭州市滨江区白金海岸小区一个2岁女童突然从10楼窗口坠落。千钧一发之际，吴菊萍赶到楼下，在女童即将落地的一刹那，用双臂接住了孩子。在巨大的冲击力下，吴菊萍身负重创

赵菁100米仰泳逆转夺金 中国奇迹再度上演 2011年07月27日 她以0.01秒的优势力压对手，为中国泳军斩落第二金。祖耶娃和考芙琳分获亚军和季军，成绩是59秒06和59秒15

四大天王对决 罗切特加冕200米自由泳之王 2011年07月27日 至于菲尔普斯，截至目前，他在本届世锦赛上仅获得了200米自由泳的银牌，以及一枚男子4Ｘ100米自由泳接力的铜牌