美证交会要求大型交易商报告交易活动 2011年07月27日 根据证交会的新规，大型交易商应到证交会注册，证交会将给每个注册的交易商颁发一个特别的识别码，交易商将向帮助其实施交易的经纪商提供识别码

IMF新总裁拉加德敦促美国尽快提高债务上限 2011年07月27日 她说，美国如果不能在8月2日这一最后期限之前就提高债务上限达成一致，将会导致严重后果

美国邮政总局或将关闭3700个营业网点 2011年07月27日 由于旗下大量邮局处于亏损运营状态，且正在逼近150亿美元的贷款上限，该机构正在实施裁员、邮局整合等行动，以期节省更多开支

印度央行行长说已做好准备应对美国债务违约 2011年07月27日 他还表示，印度就美国债务问题和华盛顿有过磋商，但印度央行并没有参与其中

法国7月份消费者综合信心指数意外上升 2011年07月27日 7月份法国消费者综合信心指数从83点升至86点，恢复至去年年底的水平，但仍低于长期平均值100点。法国消费者对个人财务状况、大宗消费品购买能力和储蓄能力的信心指数均有所上升

中煤集团发布2010年社会责任报告 2011年07月27日 2010年，职工和中煤集团劳动合同签订率达100%。所有企业都按属地原则参加了基本养老保险和医疗保险。部分所属企业为井下生产施工一线员工建立了井下意外伤害保险，发放了艰苦岗位津贴

东风汽车发布五年计划 2011年07月27日 东风汽车有限公司总裁中村公泰介绍说，新中期事业计划将投入约30种新车型，其中，合资自主品牌“启辰”新车型将在2012年开始销售，通过投产5款车型，到2015年期望销售约30万辆