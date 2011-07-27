- 2011年07月27日其中证券经纪业务和证券资产管理业务发展较为平稳，但主承销与保荐业务表现差强人意，自营业务受市场影响较大
- 2011年07月27日国家发改委价格司副司长周望军曾在7月22日表示，明年春季后猪肉价格可能要大幅度下跌
- 2011年07月27日虽然煤炭产、销量同比均有小幅增长，但利润较上年同期却略有降低。公司表示，主要是由于受柴油、轮胎等材料涨价，贷款利率上浮等因素影响
- 2011年07月27日根据证交会的新规，大型交易商应到证交会注册，证交会将给每个注册的交易商颁发一个特别的识别码，交易商将向帮助其实施交易的经纪商提供识别码
- 2011年07月27日她说，美国如果不能在8月2日这一最后期限之前就提高债务上限达成一致，将会导致严重后果
- 2011年07月27日由于旗下大量邮局处于亏损运营状态，且正在逼近150亿美元的贷款上限，该机构正在实施裁员、邮局整合等行动，以期节省更多开支
- 2011年07月27日拉米说，目前亟需对目前谈判中的僵局进行“诊断”，以求在不久之后对可能实现的进展进行讨论
- 2011年07月27日下半年将逐步提高财政性教育经费占GDP的比例，扩大新型农村社会养老保险覆盖范围，提高企业养老保险水平和新型农村合作医疗财政补助标准，加大保障性安居工程的投入力度等，财政支出压力仍然较大
- 2011年07月27日他还表示，印度就美国债务问题和华盛顿有过磋商，但印度央行并没有参与其中
- 2011年07月27日7月份法国消费者综合信心指数从83点升至86点，恢复至去年年底的水平，但仍低于长期平均值100点。法国消费者对个人财务状况、大宗消费品购买能力和储蓄能力的信心指数均有所上升
- 2011年07月27日2010年，职工和中煤集团劳动合同签订率达100%。所有企业都按属地原则参加了基本养老保险和医疗保险。部分所属企业为井下生产施工一线员工建立了井下意外伤害保险，发放了艰苦岗位津贴
- 2011年07月27日入选“百大品牌”的包括宏碁股份、华硕电脑、台达电子、英业达股份、上银科技、纳智捷汽车、金门酒厂、新东阳等
- 2011年07月27日如果中国不进行经济结构调整，未来的不良贷款和公共债务将导致经济放缓
- 2011年07月27日项俊波还强调，农行必须始终坚持股改不改服务“三农”方向，上市不减服务“三农”力度，按照“巩固成果、精细管理、控制风险、持续发展”的总体思路，坚定不移地实施“三农”和县域蓝海市场战略
- 2011年07月27日记者在珠三角地区走访多家企业、行业协会及政府相关部门发现，两家企业的接连倒闭是由于自身经营不善，属于个别现象。东莞市经信局有关负责人表示，从东莞各镇反馈的情况看，各大工业区厂房基本满租，没有空置
- 2011年07月27日东风汽车有限公司总裁中村公泰介绍说，新中期事业计划将投入约30种新车型，其中，合资自主品牌“启辰”新车型将在2012年开始销售，通过投产5款车型，到2015年期望销售约30万辆
- 2011年07月27日由于天气恶劣，摩洛哥的一架军用飞机26日当天在该国南部撞山坠毁，导致78人死亡，3人受伤
- 2011年07月27日伊拉克石油出口收入占国家财政总收入的95%，近年来伊拉克政府一直致力于提高原油出口量以增加收入
- 2011年07月27日8月份限售股解禁市值为2148.78亿元，比7月份增加825亿元，为年内第5高的月份，也是下半年单月解禁市值最高的月份
- 2011年07月27日达尔问自然求知社成员邵文杰称，乐亭的污染比长岛严重，乐亭的海岸到处都是油，海滩上随处可见原油
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