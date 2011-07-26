官方否认动车追尾事故遇难者遗体将被集体火化 2011年07月27日 《财经》综合报道 目前殡仪馆正与公安方面就遇难者遗体进行核对

美债僵局刺激纽约金价26日继续上行 2011年07月27日

担忧情绪导致纽约股市下跌 2011年07月27日

国际油价26日上涨 2011年07月27日

纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年07月27日