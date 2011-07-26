- 2011年07月26日在“依法合规、有偿使用、提高效率、有效监管”的管理原则指导下，外汇储备正积极创新运用渠道，继续为国家经济建设和改善民生服务
- 2011年07月26日这处巨型LED广告牌位于纽约时报广场北部的一处建筑物上。新华社签订了长期租赁合同，时间超过6年
- 2011年07月26日中国国家外汇管理局26日表示，“藏汇于民”难以实现，目前“藏汇于民”的障碍不在于政策，而在于涉汇主体的持汇意愿。
- 2011年07月26日UPS本财季的利润比去年同期增长了26%至10.6亿美元，合每股盈利1.07美元
- 2011年07月26日“我只能说这个客户是我们第一时间联系的家属，可能当地政府和其他有关部门认为救援是当时的主要工作。”
- 2011年07月26日截至7月26日中午12时，在住院的118人中，11人为危重病人，20人为重症病人，轻伤87人
- 2011年07月26日《纽约时报》7月25日报导，中国最近开始执行一项新的互联网控制政策：所有提供上网服务如免费WiFi的场所包括酒吧、咖啡店、书店、饭店和酒店都必须安装昂贵的Web监控软件
- 2011年07月26日针对媒体关于“深圳政府全国首次无偿收回土地到期房产”的报道，深圳市规划国土委在今天做出的情况说明中称，金桃园大厦中住宅部分的土地使用权期间届满后依据《物权法》规定自动续期，非住宅部分的土地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。
- 2011年07月26日2名死者为美国籍，另外1名死者初步判断为意大利籍
- 2011年07月26日铁道部也派出一名副部长参加
- 2011年07月26日山东高速青岛公司将在胶州湾大桥两端设立治超点和动态称重设备
- 2011年07月26日马伦对此强调，美军不会离开台湾海峡，因为这是国际空域
- 2011年07月26日惠誉评级确认维持中国东方集团控股有限公司长期外币发行人违约评级(IDR)为BB+级，评级展望稳定
- 2011年07月26日有多人受伤，具体原因不明
- 2011年07月26日这意味着下载电影音乐的速度更快，一部电影可以在数秒之内下载完毕
- 2011年07月26日美国近日多地出现沙门氏菌疫情，其中10名患者因病情严重住院治疗，患者多为妇女和5岁以下儿童
- 2011年07月26日2011年上半年，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款累计新增7912 亿元，同比少增5985亿元，余额同比增长16.9%，比一季度末回落4.4个百分点
- 2011年07月26日与自然光相比，激光发散极小、能量密度极大，被认为是天地间传输能量的最佳介质，日本在此领域已研究多年
- 2011年07月26日越南第十三届国会第一次会议26日下午以94%的赞成票，再次选举阮晋勇为越南政府总理
- 2011年07月26日日本7月24日终止模拟电视信号传输，25日起改为全数字转播，随着电视机的更新换代，将产生大量的废旧阴极射线管。新发现既能帮助福岛第一核电站事故现场周边屏蔽核辐射，又能实现废物利用
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