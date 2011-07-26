青岛胶州湾大桥禁行55吨以上大货车 2011年07月26日 《财经》综合报道 山东高速青岛公司将在胶州湾大桥两端设立治超点和动态称重设备

大连一处居民楼发生爆炸多人受伤 2011年07月26日 有多人受伤，具体原因不明

美国沙门氏菌疫情疑由污染木瓜引起 2011年07月26日 美国近日多地出现沙门氏菌疫情，其中10名患者因病情严重住院治疗，患者多为妇女和5岁以下儿童

日本研发不受天气和时段影响的太空太阳能发电装置 2011年07月26日 与自然光相比，激光发散极小、能量密度极大，被认为是天地间传输能量的最佳介质，日本在此领域已研究多年

阮晋勇再次当选越南政府总理 2011年07月26日 越南第十三届国会第一次会议26日下午以94%的赞成票，再次选举阮晋勇为越南政府总理