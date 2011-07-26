- 2011年07月26日她在前50米落后的情况下奋起直追，最终以59秒05的成绩率先触壁。祖耶娃和考芙琳分获亚军和季军，成绩是59秒06和59秒15
- 2011年07月26日7月26日下午，越南第十三届国会第一次会议以94%的赞成票，再次选举阮晋勇为越南政府总理
- 2011年07月26日2011年上半年，全部金融机构本外币住户贷款累计新增1.46万亿元，同比少增2883 亿元，余额同比增长24.8%，比一季度末回落3.5个 百分点
- 2011年07月26日中小企业贷款上半年累计新增1.58万亿元，占全部企业新增贷款的64.5%，比一季度末提高1.6个百分点
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日自2011年8月1日起，铜期货合约的交易手续费调整为成交金额的万分之一，螺纹钢期货合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点六；铜和黄金期货合约当日平今仓免收交易手续费
- 2011年07月26日新上市的RU1208及以后合约的交易手续费为成交金额的万分之一
- 2011年07月26日据中投公司《2010年年度报告》显示，2010年，中投实现净利润515.6亿美元，新增357亿美元投资，投资组合进一步多元化。其中，另类投资在其全球投资占比从2009年的6%上升至21%，现金和现金产品占比则从2009年的32%骤降至4%。
- 2011年07月26日公诉机关认为：被告人韩方奕、韩家敏、周盛强故意伤害他人，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任
- 2011年07月26日铜和黄金期货合约当日平今仓免收交易手续费
- 2011年07月26日截至6月底，全国城镇保障性安居工程已开工500万套以上，超过年度计划50%，比5月底增加了160万套，建设进度明显好于去年同期水平，开局良好
- 2011年07月26日截至6月底，全国城镇保障性安居工程已开工500万套以上，超过年度计划50%，比5月底增加了160万套，建设进度明显好于去年同期水平，开局良好
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日外汇储备不同于财政盈余资金，是中央银行在外汇市场购汇形成，在中央银行的资产负债表上对应着本币负债
- 2011年07月26日按照正常工作原理，前车停运后导致区间闭塞，线路会释放信号，告知后车减速慢行，信号灯也会从绿灯变成红灯，就不会发生事故
- 2011年07月26日26日，国内市场现货黄金各主要交易品种价格全线小幅下挫；而现货白银各主要交易品种价格亦未能延涨全线收跌
- 2011年07月26日中投公司全球投资组合2010全年收益率达到11.7%，自公司成立以来的累计年化收益率为6.4%。目前中投公司基本实现了满仓运作
- 2011年07月26日中国必将超过日本成为美联航在亚洲最大的市场
- 2011年07月26日即使华尔街想去应对美国国债违约的可能，现在发现也不知如何去做，因为这是关系美国百年气运的大事，一旦发生，大家都面对不可知的未来
- 2011年07月26日7月25日下午，越南第十三届国会第一次会议以97.4%的赞成票选举张晋创为越南国家主席
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