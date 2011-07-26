赵菁夺得上海世锦赛女子100米仰泳金牌 2011年07月26日 她在前50米落后的情况下奋起直追，最终以59秒05的成绩率先触壁。祖耶娃和考芙琳分获亚军和季军，成绩是59秒06和59秒15

2011年上半年住户贷款增速回落 2011年07月26日 《财经》综合报道 2011年上半年，全部金融机构本外币住户贷款累计新增1.46万亿元，同比少增2883 亿元，余额同比增长24.8%，比一季度末回落3.5个 百分点

上期所调整天然橡胶期货合约交易手续费收取标准 2011年07月26日 《财经》综合报道 新上市的RU1208及以后合约的交易手续费为成交金额的万分之一

上期所调整部分品种交易手续费和交易保证金收取标准 2011年07月26日 《财经》综合报道 铜和黄金期货合约当日平今仓免收交易手续费