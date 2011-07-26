- 2011年07月26日央行公开市场地量回收流动性释放积极信号
- 2011年07月26日只要希腊政府一年内将债务比例压缩在100%以下，并且让投资者收回本金，才能避免自己沦落到第三世界行列，而这唯一途径，就是加快国有资产私有化步伐
- 2011年07月26日世界上最大的航空运营商美国联合航空公司全球ＣＥＯ石志辉在此间表示，目前每一条中美航线年业务量都达1亿至1.5亿美元，中国必将超过日本成为美联航在亚洲最大的市场
- 2011年07月26日过去一年，中投加大了对私募股权、房地产（尤其是房地产投资信托基金）、基础设施和直接投资的比重，增加了在新兴市场国家的投资
- 2011年07月26日中国723动车追尾事故已造成至少39人罹难。而在1998年，德国高铁也曾发生严重出轨事故，101人死亡。13年前的那起灾难，其事故原因的调查和善后工作的过程，至今仍有警示意义
- 2011年07月26日香港地铁和中国北车集团一子公司签订总计14.01亿港元的地铁列车制造合同，其中运营于南港岛线的列车将成为中国第一列无人驾驶的地铁。
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日中投2010年净利润为515.6亿美元，较2009年上涨23%
- 2011年07月26日有一部分地方政府的负债率已经超过了100%。有些风险在局部已经非常高
- 2011年07月26日中国·中关村电子信息产品指数26日推出国内首个以电子市场价格指数为基础编制的各品类电子产品指数综合平均价
- 2011年07月26日在这份名单中，浙江籍17人、福建籍7人、安徽籍1人、河南籍1人、天津籍1人、意大利外籍1人
- 2011年07月26日据外媒26日报道，掌控汤森路透的家族对该公司的业绩已“失去耐心”，敦促其近期进行重组，迫使公司首席执行长格罗瑟努力实现业务好转
- 2011年07月26日公安部2010年“三公经费”财政拨款支出18136.48万元， 2011年“三公经费”财政拨款预算16865.24万元
- 2011年07月26日财政部表示，8月将代发226.6亿元的3年期地方政府债券和220亿元的5年期地方债券
- 2011年07月26日7月26日，日本财务省宣布，日本和越南已就共享贸易通关系统基本达成一致
- 2011年07月26日外汇储备形成过程中，企业和个人不是把外汇无偿交给国家，而是卖给了国家，并获得了等值人民币
- 2011年07月26日东盟已经超过日本成为中国的第三大贸易伙伴，商务部将采取两方面措施增加从东盟国家的进口
- 2011年07月26日世界上首家以高高原为基地的航空公司——西藏航空有限公司，26日正式开航
- 2011年07月26日银根紧缩的大背景下，不少中小企业面临“钱荒”，然而不少A股上市公司却钱多得“烫手”，急需寻找增值保值的出路。一方面是饥肠辘辘，一方面是余粮在握。于是，通过委托贷款对外放高利贷正成为眼下众多资金充裕的上市公司热衷的项目。
- 2011年07月26日自2010年3月来第11次加息，连续加息旨在应对国内严峻的通胀形势
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