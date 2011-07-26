- 2011年07月26日摩根大通调查报告显示，44%的北美机构投资者对中国未来三年经济展望持积极态度。大多数被访者认为，虽然通货膨胀是中国经济目前面临的最大风险，但是还有很多领域未来将呈现增长态势
- 2011年07月26日国务院事故调查组成立后，高检院渎职侵权检察厅2名同志也立即赶赴温州参与事故调查工作
- 2011年07月26日胡润研究院的“2011富豪消费价格指数”显示，过去一年，富豪消费价格指数上涨7.73%，比国家统计局最新公布的6月份全国CPI高出1.3个百分点。
- 2011年07月26日7月26日，东京股市日经指数上涨47.71点，报收10097.72点，涨幅为0.47%。东证指数（TOPIX）亦上涨4.29点至866.20点，涨幅为0.50%。全天成交量约为16.41亿股
- 2011年07月26日上周(7月18日至24日)商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格均小幅上涨
- 2011年07月26日此次赔偿标准是执行以17.2万元为基数再加上20万元保险理赔总共37.2万元，这个基数是固定不变的
- 2011年07月26日德意志银行公布，第二财政季度净利润增长6%，因企业和投行业务收入增长抵销了欧元区债务危机给部分关键交易业务带来的压力
- 2011年07月26日2010年司法部“三公经费”财政拨款决算数为1485.18万元，其中：因公出国(境)费412.96万元；公务用车购置及运行费907.75万元、公务接待费164.47万元
- 2011年07月26日2010年，总局财政拨款开支的“三公经费”实际数额为16747.78万元，2011年财政拨款安排的“三公经费”预算18223.58万元，比2010年预算数减少36.15万元，比2010年实际支出增加1475.8万元
- 2011年07月26日有被撞的D3115次列车的乘客表示，亲眼看到司机哭着打电话汇报情况，是被后车追尾而追撞前车的
- 2011年07月26日该行的第二季度净利润基本持平，维持在12亿欧元
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日中国投资有限责任公司26日发布的《2010年年度报告》显示，2010年中投公司全球投资组合全年收益率达到11.7%，自公司成立以来的累计年化收益率为6.4%
- 2011年07月26日各上市公司均称公司产品与本次动车事故无关，自称目前公司运转正常
- 2011年07月26日2010年“三公经费”财政拨款决算4275.98万元，2011年财政拨款预算3858.24万元
- 2011年07月26日事故调查组正在事故现场，紧张地开展各方面的工作
- 2011年07月26日截至今年二季度末，中国信托资产规模达37，420.15亿元，比上季度末增长14.5%
- 2011年07月26日今日两市股指小幅低开，高铁板块个股继续走跌，而稀土永磁板块重新活跃。开盘后两市一度再创2610点反弹来的新低，但今日有色、金融、石油等权重板块有所企稳，在一定程度上限制了大盘向下空间
- 2011年07月26日2010年我校“三公经费”财政拨款预算数为603.19万元，决算数比预算数减少了30.96万元。
- 2011年07月26日7月26日，印度央行将关键政策利率上调50个基点以缓和严峻的通货膨胀形势，此次加息幅度超出预期
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