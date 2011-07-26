俄粮食联盟调高今年粮食产量预期至9200万吨 2011年07月26日 俄总统梅德韦杰夫当天在粮食工作会议上表示，俄目前粮食储备充足，截至7月中旬已收获粮食2000万吨，国内粮食供给稳定，不再需要实行粮食出口禁令或其他调控措施

巴西表示将采取新措施应对本币过度升值 2011年07月26日 尽管巴西中央银行连续3次入场干预，但在收盘时，美元对雷亚尔汇率仍下跌0.71%，收于1比1.544，创1999年以来最低纪录

欧美债务不确定因素打压欧洲股市 2011年07月26日 早在欧元区领导人达成协议前，评级机构就已放出信息，认为希腊选择性债务违约难以避免。所以穆迪当天下调希腊信用级别，对市场影响有限