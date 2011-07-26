- 2011年07月26日2010年，国家人口计生委财政拨款开支的“三公经费”实际发生额为927.20万元，2011年，国家人口计生委财政拨款安排“三公经费”预算数为956.49万元，比2010年预算数减少3.76万元
- 2011年07月26日距离8月2日债务违约期仅剩约一个星期时间，美国两党在备受关注的提高债务上限和削减赤字问题上仍未达成一致。数以千计的公务员已被暂时解雇，当局也因此失去几千万美元税收。
- 2011年07月26日中国南车党委宣传部部长曹钢材表示，事故与动车质量无关，南车不会遇到再融资难的问题
- 2011年07月26日7月25日，奥巴马政府公布了打击国际有组织犯罪的新战略，旨在加强对日本暴力团等实施的国际性组织犯罪的打击力度。新战略点名批评“日本黑社会”与前苏联国家、意大利、墨西哥的犯罪组织，决定冻结这些组织在美国国内的资产并拒绝其成员入境等
- 2011年07月26日7月25日，奥巴马政府公布了打击国际有组织犯罪的新战略，旨在加强对日本暴力团等实施的国际性组织犯罪的打击力度。新战略点名批评“日本黑社会”与前苏联国家、意大利、墨西哥的犯罪组织，决定冻结这些组织在美国国内的资产并拒绝其成员入境等
- 2011年07月26日7月25日下午，日本政府提交的2011年度第二次补充预算案在参院全体会议上获得通过
- 2011年07月26日2010年，卫生部“三公经费”财政拨款预算4732.23万元，实际支出4296.44万元，比预算减少435.79万元，减少9.21%。
- 2011年07月26日根据铁道部有关规定，此次赔偿标准是执行以17.2万元为基数再加上20万元保险理赔总共37.2万元，这个基数是固定不变的
- 2011年07月26日7月26日上午，日本首相菅直人在众院东日本大地震重建特别委员会上就下届众院选举表示，希望和定于2013年夏季举行的参院选举放在同一天
- 2011年07月26日中国铁路自2005年至2011年期间，曾发生8起因雷击发生的火车事故
- 2011年07月26日“我只能说这个客户是我们第一时间联系的家属，可能当地政府和其他有关部门认为救援是当时的主要工作。”
- 2011年07月26日受国际贸易增长、油价回落等因素影响，第二季度全球航空客运逐渐回暖
- 2011年07月26日农业部2010年“三公经费”支出为23649.56万元，其中：因公出国（境）费支出4853.68万元，公务用车购置及运行费支出15140.2万元，公务接待费支出3655.68万元。
- 2011年07月26日7月26日，日本国土交通相大畠章宏在记者会上就中国动车追尾脱轨事故表示，“东日本大地震中得到了中国的援助。此次若能助一臂之力，我们愿意提供全面援助”
- 2011年07月26日多日来，随着围绕英国《世界新闻报》“窃听门”丑闻的调查和议论不断展开，这一事件在网络上也持续引起中国网民的高度关注
- 2011年07月26日俄总统梅德韦杰夫当天在粮食工作会议上表示，俄目前粮食储备充足，截至7月中旬已收获粮食2000万吨，国内粮食供给稳定，不再需要实行粮食出口禁令或其他调控措施
- 2011年07月26日尽管巴西中央银行连续3次入场干预，但在收盘时，美元对雷亚尔汇率仍下跌0.71%，收于1比1.544，创1999年以来最低纪录
- 2011年07月26日早在欧元区领导人达成协议前，评级机构就已放出信息，认为希腊选择性债务违约难以避免。所以穆迪当天下调希腊信用级别，对市场影响有限
- 2011年07月26日摩根士丹利认为，债务危机引发避险需求将提振金银价格，上调2011年以及未来5年金银价格预测
- 2011年07月26日青少年时期保持积极向上的生活态度的人，他们在成长过程中通常学习成绩较好、身心比较健康，而且不容易染上酗酒、吸毒等坏毛病
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