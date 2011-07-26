- 2011年07月26日北约当天继续对兹利坦市的多个目标展开空袭，其中包括清真寺、学校、医院、养老院等民用设施，空袭造成巨大财产损失以及多名平民伤亡
- 2011年07月26日目前赔偿的具体方案还没有完全出台，难者家属对此非常不理解
- 2011年07月26日"7.23"温州动车追尾事故发生后，铁道部近年来的高铁“大跃进”遭遇到了空前质疑。25日，债券二级市场依旧延续多日的惨淡光景，铁道部发行的一众债券更是几无买盘。
- 2011年07月26日受战乱影响，普通旅馆和餐馆生意萧条，许多旅馆因频繁停电和安全状况不佳而举步维艰
- 2011年07月26日IMF周一发布美国经济年度评估报告，警告美国应逐步削减公共开支，以免损害美国的财政信誉。
- 2011年07月26日味千拉面近日被爆光用粉剂勾兑汤料，昨日(7月25日)味千拉面表示汤料系浓缩液还原而成，并称此为国际惯例。并称汤底钙含量是由于浓缩未还原的计算方式错误而致。
- 2011年07月26日通用电气（ＧＥ）中国研发中心近日宣布，其开发的高性能Ｘ射线检测系统在智能手机和平板电脑的质量检验上大有可为，为电子行业提供了可靠的“医疗保障
- 2011年07月26日正在美国访问的韦尼泽洛斯当天在华盛顿智库布鲁金斯学会发表讲话时说，希腊正在实施全面改革，努力使经济重归增长
- 2011年07月26日RIM没有透露裁员将影响到的部门以及裁员所需的成本，包括付给员工的遣散费等，但表示将在今年9月的季度会议上发布裁员成本数字
- 2011年07月26日金钱豹是一家以高档自助餐的形式提供特色美食的餐饮类公司，成立于2003年，总部设于上海。近年来该公司业务发展迅猛，经营区域迅速覆盖上海、北京、深圳、沈阳、南京、武汉等城市
- 2011年07月26日欧洲最大的私募股权投资集团安佰深26日宣布安佰深旗下基金已经完成对金钱豹这一领先的中国餐饮连锁企业的收购投资
- 2011年07月26日美国总统奥巴马表示，如果美国两党没能在提高债务上限和削减赤字问题上达成一致，一旦出现债务违约，美国经济将会严重受损
- 2011年07月26日大多数并未摆脱烧风投钱的命运
- 2011年07月26日自二季度起，投资增速高位回落，6月份增速(37.5%)比4、5月份分别回落52和31.4个百分点
- 2011年07月26日中国平安确认在此次事故中出险客户共计23位
- 2011年07月26日7月26日上午11点半左右，位于武汉市硚口区的湖北省中山医院发生火灾
- 2011年07月26日温家宝5月底在中国科协第八次全国代表大会上发表讲话时曾表示，中国新能源汽车发展方向和目标尚不清晰
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日经过当地善后处理“5＋1”服务小组与与遇难者林焱的家属初步谈妥。这是此次事故中第一个达成的初步赔偿协商结果
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