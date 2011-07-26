利比亚军方称北约轰炸又造成多人伤亡 2011年07月26日 北约当天继续对兹利坦市的多个目标展开空袭，其中包括清真寺、学校、医院、养老院等民用设施，空袭造成巨大财产损失以及多名平民伤亡

希腊财长称希腊债务危机挑战机遇并存 2011年07月26日 正在美国访问的韦尼泽洛斯当天在华盛顿智库布鲁金斯学会发表讲话时说，希腊正在实施全面改革，努力使经济重归增长

黑莓生产商RIM宣布裁员2000人 2011年07月26日 RIM没有透露裁员将影响到的部门以及裁员所需的成本，包括付给员工的遣散费等，但表示将在今年9月的季度会议上发布裁员成本数字

欧洲私募巨头安佰深收购中国餐饮连锁金钱豹 2011年07月26日 金钱豹是一家以高档自助餐的形式提供特色美食的餐饮类公司，成立于2003年，总部设于上海。近年来该公司业务发展迅猛，经营区域迅速覆盖上海、北京、深圳、沈阳、南京、武汉等城市

欧洲私募巨头宣布收购中国餐饮连锁金钱豹 2011年07月26日 欧洲最大的私募股权投资集团安佰深26日宣布安佰深旗下基金已经完成对金钱豹这一领先的中国餐饮连锁企业的收购投资

奥巴马强调债务违约将严重损害美国经济 2011年07月26日 美国总统奥巴马表示，如果美国两党没能在提高债务上限和削减赤字问题上达成一致，一旦出现债务违约，美国经济将会严重受损

中国视频网站或面临新一轮淘汰赛 2011年07月26日 《财经》综合报道 大多数并未摆脱烧风投钱的命运

D301动车司机潘一恒获中国平安5万余元理赔 2011年07月26日 《财经》综合报道 中国平安确认在此次事故中出险客户共计23位