- 2011年07月26日该指数的编制基础将是进口价格和国内产量
- 2011年07月26日盘中维持低位震荡走势。至午盘时两市略有收涨。受利空消息影响的高铁板块，今日虽然依然走低，但跌幅减弱
- 2011年07月26日盘中维持低位震荡走势。至午盘时两市略有收涨。受利空消息影响的高铁板块，今日虽然依然走低，但跌幅减弱
- 2011年07月26日中信证券认为，稳定物价仍是下半年的首要任务。短期来看，由于通胀的压力仍然较大，央行仍有加息和上调准备金的可能性。但由于债券市场的下跌反应了市场的自我修正，后续的政策对市场的冲击可能也会相对减弱。
- 2011年07月26日声明表示，虫卵位于瓶口外侧螺纹处，属瓶口密封面以外，虫卵并未在瓶内
- 2011年07月26日本田今年在华销量目标已从年初的73万辆降至65万辆，而马自达也已经把全年目标下调8%。即使按照调整后的销售目标，本田中国上半年也仅仅完成了全年任务的42%，马自达汽车上半年完成了全年任务的39%
- 2011年07月26日国家外汇管理局于26日公布的数据显示，我国对外金融资产43948亿美元，对外金融负债24608亿美元，对外金融净资产19340亿美元。
- 2011年07月26日一位参与《社会保险法》起草的社保专家认为，社会保险基金投资政策无法放开，一个重要的原因就是没有人敢对社会保险基金负责，也没有相关的法规政策对投资行为等进行授权和约束
- 2011年07月26日2010年，国家能源局“三公经费”财政拨款支出共计906.56万元，2011年，国家能源局“三公经费”财政拨款预算993.02万元
- 2011年07月26日中纪委称，近30年来，外逃贪官携走资金达500多亿美元，平均每人卷走近1亿元人民币
- 2011年07月26日据人民网报道，国务院发展研究中心2010年“三公经费”财政拨款28245.40万元，2011年“三公经费”财政拨款预算合计27706.73万元
- 2011年07月26日芝加哥商业交易所周一晚间告知交易员，他们将提高美国国债作为抵押品的折价率，提高幅度为0.5-1个百分点不等。
- 2011年07月26日为了响应中央转变经济发展方式和防止产能过剩的要求，很多地方将其简单地理解为要求GDP降温，“上半年实际的GDP增长，绝对要大于目前我们看到的数据”
- 2011年07月26日近日北大国家发展研究院发布的报告中，25家机构预计的3季度GDP（国内生产总值）同比增速在9.3%，比二季度的9.5%有所继续下降
- 2011年07月26日2000年以来，翼城县的人口出生率接近零增长
- 2011年07月26日据农业部最新预计，全国秋粮面积为11.57亿亩，比上年增加700多万亩，为实现全年粮食稳产创造了有利条件。但7-11月部分地方可能发生旱情，防灾减灾形势依然严峻。
- 2011年07月26日赵伟平辞职并非一般意义上的"工作原因"，而是由于其在今年6月份违规买卖公司股票，曾遭到证监会的行政处罚
- 2011年07月26日2010年“三公经费”预算515.82万元，其中出国（境）费292.84万元，车辆购置及运行费192.98万元（较去年压缩2%），公务接待费30万元。
- 2011年07月26日据外媒25日报道，日本将从海底的甲烷水合物（亦称“可燃冰”）中提取天然气，这将是世界首次在近海开展这种试验
- 2011年07月26日搜救工作已告一段落
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