- 2011年07月26日南水北调办2010年“三公经费”财政拨款决算数327.77万元，其中：因公出国（境）费156.09万元、公务用车购置及运行费127.01万元、公务接待费44.67万元。
- 2011年07月26日2010年“三公经费”决算数为144.94万元，其中，因公出国(境)费55.69万元；公务用车购置及运行费56.86万元；公务接待费32.39万元。
- 2011年07月26日2010年实际支出365.01万元。出国费支出280.89万元。车辆购置及运行费47.52万元。公务接待费支出36.60万元。
- 2011年07月26日公司还将向该项目提供16套3000千瓦的风电机组。据阳明风电称，该项目已经获得了广东省发改委的批准
- 2011年07月26日这次出访正值俄罗斯海军成立315周年、《中朝友好合作互助条约》签订50周年，是一次密切中俄、中朝两国、两军关系的重要外交行动
- 2011年07月26日爆炸在今早约7时多发生，怀疑发生爆炸的商铺损毁严重，爆炸造成的冲击波亦令对面的金龙酒店有玻璃碎裂
- 2011年07月26日中金公司将成为浙商信托的第二大股东，仅次于持股比例达56%的最大股东浙江省国际贸易集团有限公司。浙商信托余下9%的股份将由一家中国私营企业持有
- 2011年07月26日2010年国土资源部的“三公经费”预算3811.24万元，实际支出3737.53万元，比预算减少73.71万元。
- 2011年07月26日7月25日河南省网用电负荷达到4182.6万千瓦，较去年最高用电负荷同比增长16%，已成为继广东、江苏、浙江、山东后第五个用电超过4000万千瓦的省级电网。
- 2011年07月26日受诸多利空因素影响，25日沪指大跌2.96%。南方基金首席策略分析师杨德龙表示，维持市场短期震荡整理的观点，预计结构性行情将继续展开。
- 2011年07月26日希望通过建设性对话与梵蒂冈探讨改善关系的途径和办法，如梵方也有改善关系的诚意，就应撤销所谓“绝罚”，切实回到对话的正确轨道上来
- 2011年07月26日对外金融负债24608亿美元，增长5%；对外金融净资产19340亿美元，增长8%
- 2011年07月26日因公出国(出境)费用187.53万元，公务用车购置及运行费用为470.22元，公务接待费70.12万元，合计727.87万元。
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日温州殡仪馆又接收了1具遗体。经排查，该遗体是当晚发生的一起交通事故中受伤的市民，经医院抢救无效死亡
- 2011年07月26日华兰生物停牌一周后，公司昨日发布复牌公告，称预计公司5家单采血浆站不能取得续期的单采血浆许可证，2011年8月1日将停止采浆，将对公司2011年血液制品业务将造成一定影响。受此消息刺激，公司被超过7亿元的大单封死跌停，全天换手率仅0.33%。
- 2011年07月26日2010年“三公经费”财政拨款决算数1568.14万元。其中：因公出国（境）费320.86万元；公务用车购置及运行费581.55万元；公务接待费665.73万元。
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日2010年 “三公经费”财政拨款决算合计1717.13万元。其中：出国费1027.83万元，车辆购置及运行费256.34万元，招待费432.96万元。
- 2011年07月26日
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