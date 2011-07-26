海军训练舰编队25日从大连启程访问俄罗斯朝鲜 2011年07月26日 这次出访正值俄罗斯海军成立315周年、《中朝友好合作互助条约》签订50周年，是一次密切中俄、中朝两国、两军关系的重要外交行动

宗教局就梵蒂冈指责我天主教会发表谈话 2011年07月26日 希望通过建设性对话与梵蒂冈探讨改善关系的途径和办法，如梵方也有改善关系的诚意，就应撤销所谓“绝罚”，切实回到对话的正确轨道上来

海南上市公司20个月融资200余亿元 2011年07月26日