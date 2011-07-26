黑莓生产商宣布裁员2000人 2011年07月26日

7月份IPO募资总额114亿元降至一年以来低点 2011年07月26日 截至7月25日，IPO公司数量只有20家，首发募集资金总额113.59亿元，双双创下一年来的月度最低水平