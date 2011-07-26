- 2011年07月26日2010年广电总局“三公经费”决算实际支出8676.5万元。其中因公出国（境）费2812.18万元，公务用车购置及运行费4553.47万元，公务接待费1310.85万元。
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日2011年“三公经费”财政拨款预算数与2010年决算数基本持平。
- 2011年07月26日央行将于26日发行10亿元一年期央票，较上周二大幅下降。本周公开市场到期资金为340亿元，市场资金面紧张是央行减小公开市场回收资金力度的原因。
- 2011年07月26日国家外汇局日前下发补充通知,进一步明确外商投资企业外汇资本金结汇管理职责,强化资本金结汇的真实性审核要求;并自8月1日起实施。
- 2011年07月26日
- 2011年07月26日2010年，宋庆龄基金会“三公经费”财政拨款决算数为273.63万元，分别为因公出国（境）费60.33万元、公务用车购置及运行费38.18万元、公务接待费175.12万元。
- 2011年07月26日阿基诺在对全国发表电视讲话时说，我们不想加剧与任何人的紧张关系，但我们必须让世界知道我们准备好捍卫自己的东西
- 2011年07月26日截至7月25日，IPO公司数量只有20家，首发募集资金总额113.59亿元，双双创下一年来的月度最低水平
- 2011年07月26日澳大利亚外长陆克文警告说，朝鲜的核导弹“有朝一日会打到澳大利亚”
- 2011年07月26日2010年度，民用航空局“三公经费”财政拨款支出9，346.38万元，其中：因公出国（境）费2，007.94万元；车辆购置及运行费4，894.91万元；公务接待费2，443.53万元。
- 2011年07月26日要加快还权于社会的步伐，要让政府逐步把适合社会组织承接的政府管理服务事项交给社会
- 2011年07月26日主要内容既涵盖规范公司治理架构和各治理主体职责边界的制衡机制，又创新性地纳入发展战略和价值准则及社会责任、风险管理与内部控制、激励约束机制、信息披露等公司治理运行机制等
- 2011年07月26日苏丹已发行新版货币，外媒称，此举是对在两周前独立的南苏丹发行自己的货币作出回应
- 2011年07月26日昨日，受温州动车“追尾”事故影响，高铁概念股开盘集体重挫，收盘甚至出现多只股票跌停的惨状。由于担忧未来高铁发展的速度会放缓，一些基金表示，近期会选择回避高铁板块。
- 2011年07月26日距离中国两列动车追尾相撞已有两天，39条生命瞬间成为这起罕见事故的牺牲品。外媒对这起事故高度关注，近日外媒报道直指：中国高铁轻视安全酿成惨剧
- 2011年07月26日2010年财政拨款决算数：因公出国（境）费324.14万元，公务车辆购置及运行费232.08万元，公务接待费191.40万元，上述合计747.62万元。
- 2011年07月26日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4470元，比前一交易日下降了33个基点。
- 2011年07月26日韩志鹏认为，运费改革起码涉及企业、司机、消费者三方利益，燃料成本上涨不能全由消费者承担
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