- 2011年07月26日此次交易平均价格为327.5元/吨，虽高于之前跟非关联企业方元宝山的售价，但仍低于公司343元/吨的综合销售价格
- 2011年07月26日受益于上半年煤炭价格高位坚挺运行，以及煤炭产量增加，昊华能源以净利润同比增长近7成的业绩实现了煤炭行业半年报开门红
- 2011年07月26日在涉足高铁产业利益链的上市公司高管（含独立董事）当中，嫡系高管普遍有在铁道部工作任职的背景，而部分旁系的上市公司高管也与铁道部或其下属企业有着存在千丝万缕的关系
- 2011年07月26日北京日兴房地产发展有限公司在北京开发楼盘主要是房山区的加州水郡
- 2011年07月26日其中前五大银行工农中建交资产合计占比接近一半；股份制银行成长速度最快
- 2011年07月26日7月25日，由于“7·23”甬温线动车追尾事故，多家参与甬台温客运专线建设的上市公司宣布临时停牌，并在当晚发布澄清公告，极力撇清公司与动车追尾事故存在关系。
- 2011年07月26日中国不应担心美国债务协商僵局，预计美国国会最终将达成协议来避免危机
- 2011年07月26日信用债收益率上行，债市机构心态谨慎。目前策略以防御为主
- 2011年07月26日百度在中国综合搜索引擎中的地位暂居首位，垂直搜索引擎短期内未能对其构成威胁
- 2011年07月26日押宝中国市场，日产汽车计划到2015年在华产量倍增
- 2011年07月26日这次地震的震中位于菲北部三描礼士省省会伊巴市西北方向13公里的海底，周边多个城市，包括首都大马尼拉地区均有震感。地震持续10至30秒，该地区一些高楼有晃动
- 2011年07月26日7月26日，中国人朱民将正式出任国际货币基金组织(IMF)副总裁
- 2011年07月26日莫普提7月初出现1例恶性疟疾死亡病例。由于马里正值雨季，普降暴雨，当地居民习惯直饮河水，莫普提地区疟疾疫情传播很快。截至目前已有28例死亡病例
- 2011年07月26日斥资1.93亿元认购澳洲矿企诺顿金田股票，交易完成后将合计持有其16.98%的股权
- 2011年07月26日政府军在距首都阿尔及尔以东50公里的特尼亚市附近的一个安全检查站，拦截了3名武装极端分子驾驶的两辆汽车，车上载有武器和炸药。政府军士兵开枪射击后，两辆汽车随即发生了爆炸
- 2011年07月26日他认为自己月初的中国行及中国人民解放军总参谋长陈炳德今年5月的访美为美中两国进一步开展交流、应对共同挑战，和在反海盗、反恐与救灾方面开展合作打下了基础
- 2011年07月26日联合国秘书长潘基文在开幕式上发表讲话说，青年为解决全球各种难题带来了活力和勇气，他们为受到歧视的人群争取权益，也敢于涉及艾滋病等敏感问题
- 2011年07月26日声明说，安理会对索马里人道主义救援资金短缺表示极大关切，呼吁联合国所有会员国慷慨解囊，防止危机进一步恶化
- 2011年07月26日一些愤怒的市民试图在从警察局到法院的路上拦截押送布雷维克出庭的警车揍他，但在拦下的警车里没有发现布雷维克。警察采取了不会引起公众特别注意的方式把他“偷偷”送达法庭
- 2011年07月26日布雷维克已承认制造了22日下午发生在奥斯陆市中心的汽车炸弹爆炸事件和于特岛枪击事件，但否认自己有罪
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