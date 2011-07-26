马里旅游胜地莫普提暴发疟疾疫情 2011年07月26日 莫普提7月初出现1例恶性疟疾死亡病例。由于马里正值雨季，普降暴雨，当地居民习惯直饮河水，莫普提地区疟疾疫情传播很快。截至目前已有28例死亡病例

阿尔及利亚政府军击毙3名武装极端分子 2011年07月26日 政府军在距首都阿尔及尔以东50公里的特尼亚市附近的一个安全检查站，拦截了3名武装极端分子驾驶的两辆汽车，车上载有武器和炸药。政府军士兵开枪射击后，两辆汽车随即发生了爆炸

联大高级别会议讨论青年就业等问题 2011年07月26日 联合国秘书长潘基文在开幕式上发表讲话说，青年为解决全球各种难题带来了活力和勇气，他们为受到歧视的人群争取权益，也敢于涉及艾滋病等敏感问题

安理会敦促索马里各方确保人道主义救援渠道畅通 2011年07月26日 声明说，安理会对索马里人道主义救援资金短缺表示极大关切，呼吁联合国所有会员国慷慨解囊，防止危机进一步恶化