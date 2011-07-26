- 2011年07月26日关于此次修缮屋顶的费用，初步核定应该在3000万至5000万左右
- 2011年07月26日奥巴马25日还签署宣言，禁止遭到制裁的相关人员入境。此外，美国还将提出一系列立法提案，加大对跨国有组织犯罪的打击力度，并设立新的悬赏项目
- 2011年07月26日耶雷米奇当天与捷克外长施瓦岑贝格会谈后对媒体说，塞尔维亚也有一些事情肯定不能做，其中之一就是在宪法上改变对科索沃的立场
- 2011年07月26日不愿公开姓名的穆克达迪耶市警方官员接受新华社记者电话采访时说，袭击者使用遥控装置引爆安装在一辆摩托车上的炸弹，导致人员伤亡并造成事发地点附近多辆汽车和多幢建筑物损毁
- 2011年07月26日在法官宣读对哈季奇的指控后，哈季奇的律师弗拉迪米尔·佩德罗维奇向法官表示，哈季奇拒绝进入认罪程序
- 2011年07月26日在当天发布的美国经济形势年度评估报告中，国际货币基金组织强调了美国提高债务上限的紧迫性。报告主张，美国应逐步削减公共开支，以免损害美国的财政信誉
- 2011年07月26日浦东、原卢湾、普陀三区的交易中心最先明确叫停外地人购房补缴税单的做法
- 2011年07月26日粮农组织总干事迪乌夫在会上将这一地区的饥荒形势称为“世界面临的最严重的人类灾难之一”
- 2011年07月26日这是我国第一份多个职能部门参与制定的针对消防安全宣传教育的规范性文件
- 2011年07月26日25日17时30分，京沪高铁定远附近突发供电设备故障，造成20余趟列车晚点，故障原因仍在调查中
- 2011年07月26日尤为可贵的是，叶诗文是在前面150米落后，最后50米坚信“自己一定能够追上去”的情况下赢得的冠军，这种自信而执着的精神更是值得称道
- 2011年07月26日由中国证监会会计部出具的信息显示，2010年上市公司业绩整体上涨，共实现营业收入人民币17.3万亿元，同比增长35.49%；实现净利润人民币1.65万亿元，同比增长 39.15 ％
- 2011年07月26日为适应当今唱片出版业状况，本届中国金唱片奖对传统介质的奖项设置进行调整，将奖项数量浓缩为58个，较上届奖项数量减少21个，以提升“金唱片”的含金量和艺术水准
- 2011年07月26日关于开展事业单位养老保险试点的5个省，人力资源和社会保障部正根据事业单位分类改革的总体要求和各项配套改革的进展情况进行详细、认真测算，进一步完善试点方案
- 2011年07月26日上半年西南证券共实现营业收入8.21亿元，投行业务营业收入3.09亿元，较上年同期增长140.2%
- 2011年07月26日受恶劣海况影响，服务于该油田群的浮式生产储油装置“海洋石油102”单点系泊系统出现故障，公司关停了该油田群的生产作业
- 2011年07月26日虽然未能参加上海世锦赛，但法国“美人鱼”洛·马诺多绝对会是男子50米蝶泳决赛的忠实“粉丝”。因为在参赛的两名法国运动员中，一个是她的男友布斯凯，一个是她的弟弟弗·马诺多
- 2011年07月26日叶诗文是一个非常稚气的小孩，也是一个天才选手。我这么几十年的游泳教学经历，从没有看到过水感这么好的运动员
- 2011年07月26日巴西名将西埃洛在当晚的男子50米蝶泳决赛中折桂，此后他在泳池中和领奖台上都不禁掩面洒泪
- 2011年07月26日澳大利亚选手库茨随后到达终点，成绩是2分09秒00。美国名将库克斯以2分09秒12排名第三。奥运冠军赖斯发挥不佳，仅获得第四名
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富