美国宣布制裁跨国犯罪集团 2011年07月26日 奥巴马25日还签署宣言，禁止遭到制裁的相关人员入境。此外，美国还将提出一系列立法提案，加大对跨国有组织犯罪的打击力度，并设立新的悬赏项目

塞尔维亚希望年底前获得欧盟候选国地位 2011年07月26日 耶雷米奇当天与捷克外长施瓦岑贝格会谈后对媒体说，塞尔维亚也有一些事情肯定不能做，其中之一就是在宪法上改变对科索沃的立场

伊拉克摩托车炸弹爆炸致15人死伤 2011年07月26日 不愿公开姓名的穆克达迪耶市警方官员接受新华社记者电话采访时说，袭击者使用遥控装置引爆安装在一辆摩托车上的炸弹，导致人员伤亡并造成事发地点附近多辆汽车和多幢建筑物损毁

哈季奇首次出现在前南刑庭 2011年07月26日 在法官宣读对哈季奇的指控后，哈季奇的律师弗拉迪米尔·佩德罗维奇向法官表示，哈季奇拒绝进入认罪程序

IMF敦促美国尽快提高债务上限 2011年07月26日 在当天发布的美国经济形势年度评估报告中，国际货币基金组织强调了美国提高债务上限的紧迫性。报告主张，美国应逐步削减公共开支，以免损害美国的财政信誉

联合国粮农组织呼吁国际社会紧急施援非洲之角 2011年07月26日 粮农组织总干事迪乌夫在会上将这一地区的饥荒形势称为“世界面临的最严重的人类灾难之一”

8部门颁布《全民消防安全宣传教育纲要（2011-2015）》 2011年07月26日 这是我国第一份多个职能部门参与制定的针对消防安全宣传教育的规范性文件

京沪高铁发生故障 20余趟列车晚点 2011年07月26日 25日17时30分，京沪高铁定远附近突发供电设备故障，造成20余趟列车晚点，故障原因仍在调查中

上海游泳世锦赛花絮两则 2011年07月26日 虽然未能参加上海世锦赛，但法国“美人鱼”洛·马诺多绝对会是男子50米蝶泳决赛的忠实“粉丝”。因为在参赛的两名法国运动员中，一个是她的男友布斯凯，一个是她的弟弟弗·马诺多