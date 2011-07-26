日本防卫大臣北泽俊美会见马晓天 2011年07月26日 马晓天是应日本防卫省的邀请于25日抵达东京出席第九次中日防务安全磋商的

北欧四国全国默哀悼念挪威袭击事件死难者 2011年07月26日 挪威、丹麦、芬兰和瑞典等国25日举行全国一分钟默哀活动，悼念22日挪威奥斯陆大爆炸和于特岛枪击事件中的死难者

工资条例出台尚无时间表 2011年07月26日 尹成基说，人力资源和社会保障部正在加快研究、论证和推进，使这个条例更加符合实际，更加可操作，使广大职工和用人单位都能够接受

姚明退役接受表彰 荣膺三项重奖 2011年07月26日 国家体育总局副局长肖天代表总局和中国奥委会为他颁发“体育运动荣誉奖章”和“中国奥林匹克金质奖章”，中国篮协执行副主席信兰成为他颁发的“中国篮球杰出贡献奖”

戴秉国同美国国务卿在深圳会晤 2011年07月26日 双方一致表示，要共同维护和促进亚太地区来之不易的和平稳定发展局面，并就朝鲜半岛局势等问题交换了意见

美国债务上限谈判仍处于僵局 2011年07月26日 到今年5月16日，美国联邦政府已达法定的14.29万亿美元公共债务上限；如果国会不能在8月2日前提高公共债务上限，美国将面临债务违约风险

世行将向非洲之角地区提供逾5亿美元干旱援助款项 2011年07月26日 非洲之角地区近年来连续发生旱情，而当地目前的干旱状况正在不断使情况恶化，且引发连带社会及经济影响，“世界银行给予当地上述资金援助不仅希望为当地民众提供即时的援助，也希望帮助该地区建立长期抗旱机制”

珠海在高栏岛建一座大型风电场 2011年07月26日 这是继珠海横琴风力发电厂首期工程后在珠海投产的第二座大型风力发电厂。珠海横琴风力发电厂首期采用了20台750千瓦风力发电机组

中电入股投资广东阳江核电站项目 2011年07月26日 阳江核电站位于广东省西侧，距离香港约220公里，项目总装机容量为6000兆瓦，将为广东省地区供电。核电站的建设工程已于2008年展开，预计于2013年至2017年分阶段投产