- 2011年07月26日大摩虽然仍看好轨道车辆行业的长期表现，但Kevin Luo 也指出，短期内其股价将受到压抑
- 2011年07月26日马晓天是应日本防卫省的邀请于25日抵达东京出席第九次中日防务安全磋商的
- 2011年07月26日尹成基说，社会保险法颁布后，作为具体实施这部法律的政府职能部门，人力资源和社会保障部已经做了大量的前期准备工作，包括法律本身的宣传、对系统工作人员的培训以及配套政策法规的制定
- 2011年07月26日挪威、丹麦、芬兰和瑞典等国25日举行全国一分钟默哀活动，悼念22日挪威奥斯陆大爆炸和于特岛枪击事件中的死难者
- 2011年07月26日一些旅客亲属情绪比较激动，我们除了陪同他们进行死伤者人员核实外，还要肩负心理疏导的任务
- 2011年07月26日尹成基说，人力资源和社会保障部正在加快研究、论证和推进，使这个条例更加符合实际，更加可操作，使广大职工和用人单位都能够接受
- 2011年07月26日国家体育总局副局长肖天代表总局和中国奥委会为他颁发“体育运动荣誉奖章”和“中国奥林匹克金质奖章”，中国篮协执行副主席信兰成为他颁发的“中国篮球杰出贡献奖”
- 2011年07月26日其中114人经治疗病情稳定，12名危重伤者尚未脱离生命危险
- 2011年07月26日双方一致表示，要共同维护和促进亚太地区来之不易的和平稳定发展局面，并就朝鲜半岛局势等问题交换了意见
- 2011年07月26日作为迄今为止被证监会罚没金额最高的自然人，同时也是中国首例操纵市场赔偿案的被告，“股市黑嘴”汪建中的一举一动都颇受市场关注
- 2011年07月26日到今年5月16日，美国联邦政府已达法定的14.29万亿美元公共债务上限；如果国会不能在8月2日前提高公共债务上限，美国将面临债务违约风险
- 2011年07月26日伊朗代理石油部长阿里阿巴迪、伊拉克石油部长阿卜杜勒·卡里姆·卢艾比、叙利亚石油和矿产资源部长苏菲安·阿劳当天出席了在伊朗南部布什尔省阿萨卢耶能源经济特区举行的签字仪式
- 2011年07月26日非洲之角地区近年来连续发生旱情，而当地目前的干旱状况正在不断使情况恶化，且引发连带社会及经济影响，“世界银行给予当地上述资金援助不仅希望为当地民众提供即时的援助，也希望帮助该地区建立长期抗旱机制”
- 2011年07月26日本次认购股份价格为每股0.20澳元，该认购价格相当于诺顿金田15天按量加权平均成交价溢价31％
- 2011年07月26日这是继珠海横琴风力发电厂首期工程后在珠海投产的第二座大型风力发电厂。珠海横琴风力发电厂首期采用了20台750千瓦风力发电机组
- 2011年07月26日阳江核电站位于广东省西侧，距离香港约220公里，项目总装机容量为6000兆瓦，将为广东省地区供电。核电站的建设工程已于2008年展开，预计于2013年至2017年分阶段投产
- 2011年07月26日中国可再生能源学会理事长石定寰在会上表示，随着“十二五”规划任务的确定，大陆要转变经济发展方式，实现低碳发展，可再生能源将有良好的发展前景
- 2011年07月26日她在演讲时说，亚太地区在经济上的崛起是令人震惊的历史性成就，这一成就正在重塑世界的今天和未来
- 2011年07月26日6月中旬，由国家发改委牵头，会同国务院30多个部门组成的联合调研组，奔赴河南就如何推进中原经济区建设进行调研
- 2011年07月26日尚福林希望北京市今后继续积极推动上市公司规范运作；做好优质上市资源培育工作，积极落实中关村国家自主创新示范区资本市场扶持政策
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