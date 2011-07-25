纽约金价继续冲高 2011年07月26日

担忧情绪导致纽约股市下跌 2011年07月26日

国际油价25日下跌 2011年07月26日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年07月26日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月26日

北京怀柔区一轻型直升机坠毁一名飞行员死亡 2011年07月26日