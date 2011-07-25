- 2011年07月25日7月份越南消费物价水平大幅上涨，消费者价格指数(CPI)与去年同期相比涨幅可能超过22%，成为全球通货膨胀最严重的国家之一
- 2011年07月25日本案已不属于危害公共安全的一般危险犯，而是已经造成严重结果的实害犯
- 2011年07月25日2010年，国务院三峡办使用财政拨款开支的“三公”经费实际发生额为280.70万元，2011年财政拨款安排“三公”经费预算224.47万元
- 2011年07月25日7月22日凌晨发生在河南信阳境内京珠高速公路卧铺客车燃烧事故，系事故车上非法携带、运输的易燃化工产品引发大火所致
- 2011年07月25日7月23日发生的造成重大人员伤亡的甬温线动车追尾事故，引发媒体及投资者对高铁工程密切相关上市公司的强烈质疑。但几家被质疑上市公司周一纷纷发布澄清公告，撇清关系，表示事故与其产品无关。
- 2011年07月25日追尾！这本应局限于汽车行驶中较为常见的事故，但竟然不可思议地在身形庞大、技术先进的两列动车上发生了
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日发改委责令54户中药材经营者将1000吨党参限期限价出售给GMP认证的中成药制药企业，但个别大型药企采购热情不高
- 2011年07月25日25日，包括杭州到天津西的G44、上海虹桥南至北京南的G4、G20、G164、天津西至上海虹桥的G213、杭州至北京南的G40、天津西至杭州的G43等车次均出现了停车
- 2011年07月25日截至25日18时，“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故遇难人数已增至39人
- 2011年07月25日截至目前，温福、福厦线上的动车基本恢复正常
- 2011年07月25日机构对国家信用傍身的铁道债开始警惕
- 2011年07月25日甬温线动车事故，对航空股集体上扬，是短期利好。长期来看，要看航空公司的经营状况、价值等因素
- 2011年07月25日内在原因是昆明市近一年来地价涨幅过大，外在原因则是在限购政策背景下，作为省会城市被列入限购令执行名单，处境尴尬
- 2011年07月25日高速增长确实可以掩盖一些问题，但那不过是水多了加面、面多了加水的敷衍之举，面团越揉越大，事故发生的绝对数量也必然会上升
- 2011年07月25日从10月1日起，北京公务人员在履职时敷衍塞责不作为等将受到行政问责
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日该公司期望邮箱用户的增长能够增强游戏、彩票、门户等业务的用户使用粘性，从而拓展更大的盈利空间
- 2011年07月25日“17.2万元的最高赔偿上限”并非定论。由于本次事故属于“特别重大事故”，将由国务院组织事故调查组进行调查。而事故调查结束前，讨论赔偿方案为时尚早。
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