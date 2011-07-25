- 2011年07月25日2011年6月，银行代客结汇为1436亿美元，银行代客售汇为1005亿美元，银行代客结售汇顺差为430亿美元
- 2011年07月25日双汇发展日前发布公告，对在“3·15事件”后济源双汇封存的3768吨产品全部进行无害化处理
- 2011年07月25日如果自身并未购买商业保险，一名旅客死亡最多只能获得17.2万元的赔偿
- 2011年07月25日穆迪公司周一称，欧洲上周宣布的希腊救助方案为未来债务重组开辟了一个负面的先例。
- 2011年07月25日在美国疲弱的经济复苏中，公司利润是为数不多的亮点之一。但在大多数情况下增加的利润来自企业的国际业务，尤其是新兴市场。
- 2011年07月25日中国银监会授权中国信托业协会25日公布的最新数据显示，截至2011年二季度末，中国信托资产规模达37,420.15亿元，比上季度末增长14.5%，上半年信托公司经营收入172.72亿元，利润总额119.1亿元。
- 2011年07月25日2010年“三公经费”财政拨款预算数7492.79万元，为年初预计数；2010年“三公经费”财政拨款决算数6597.87万元，为当年实际执行数。决算数比预算数减少894.92万元
- 2011年07月25日月最低工资标准最高的是深圳市1320元，小时最低工资标准最高的是北京市13元
- 2011年07月25日7月24日，日本执政党及最大反对党的高级官员说，协助东京电力向福岛核电站事故受害人支付赔偿金的议案最早可能于本周获得日本国会通过
- 2011年07月25日2010年“三公经费”财政拨款决算为3775.70万元，其中：因公出国(境)费536.58万元，公务用车购置及运行1826.60万元，公务接待费1412.52万元
- 2011年07月25日兴业银行和花旗中国近期都预测，第三季度将加息一次
- 2011年07月25日据金融时报报道，中金公司将在浙商信托持股35%，成为管理一家信托公司的首家中国投行。根据中国信托业协会25日发布的数据显示，截至今年二季度末，我国信托资产规模达37420.15亿元。
- 2011年07月25日2010年,国家工商行政管理总局财政拨款“三公经费”预算数1111.40万元，决算数为957.33万元,决算比预算减少154.07万元，下降了13.86%
- 2011年07月25日主权债券危机席卷全球，财政状况较好的新兴市场国家的债券，仍然受国际投资者欢迎，其价格可能受其资产配置比例调整需求而上扬
- 2011年07月25日目前没有收到所谓“甬温线铁路调度员被拘”的报告
- 2011年07月25日IFAD认为，国际社会对农业的投资不足导致食品供应难以满足需求，引起全球食品价格危机
- 2011年07月25日2010年，自然科学基金会“三公经费”支出总额为761.33万元。2011年,财政部批复“三公经费”支出预算总额575. 48万元,比2010年实际支出761.33万元，减少185.85万元，降低24.41%
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日对东、中、西部的补助标准分别由2010年的每人每月180元、270元、360元提高到200元、300元、400元
- 2011年07月25日由于引擎零部件存在瑕疵，本田将在全球范围内召回约20万辆乘用车
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