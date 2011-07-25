双汇集团3768吨封存产品全部无害化处理 2011年07月25日 双汇发展日前发布公告，对在“3·15事件”后济源双汇封存的3768吨产品全部进行无害化处理

孤儿基本生活费最高补贴额度每人每月400元 2011年07月25日