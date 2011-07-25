利比亚危机政治解决分歧巨大 2011年07月25日 分析人士认为，只有政治手段才是解决利比亚危机最有效的方法，但各方分歧使得利比亚危机和平解决的前景依然迷

中原集团研究显示二三线城市房价无一下跌 2011年07月25日 一份针对15个省份50个未“限购”二、三线城市楼市的最新调查报告显示，这些城市受调控影响有限，上半年房价无一下跌，37个城市价格出现小幅上涨