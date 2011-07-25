- 2011年07月25日
- 2011年07月25日信诚基金表示，市场自2610点反弹以来，至上周已经明显接近尾声，而周末发生的温州动车追尾事故，导致高铁板块暴跌，也重挫了市场信心，成为压倒市场的最后一个稻草，加速了市场的调整速度，这直接就引发了今日A股暴跌。
- 2011年07月25日人力资源和社会保障部召开第二季度新闻发布会，通报工作进展情况。发言人尹成基否认人保部社保基金大规模投资高铁的说法。
- 2011年07月25日补助资金总额为25亿元，共有65.5万名孤儿从中受益
- 2011年07月25日2010年“三公经费”财政拨款预算，“三公经费”合计510.13万元，2011年“三公经费”财政拨款预算，“三公经费”合计561.95万元
- 2011年07月25日美国、法国、英国的专家学者和媒体人士在接受新华社记者采访时，剖析了此次“窃听门”事件产生的深层原因，对西方所谓的“新闻自由”进行了反思
- 2011年07月25日分析人士认为，只有政治手段才是解决利比亚危机最有效的方法，但各方分歧使得利比亚危机和平解决的前景依然迷
- 2011年07月25日2010年财政拨款开支的“三公经费”实际发生额为1887.21万元
- 2011年07月25日7月27日，第一届韩中国防战略对话将在韩国首尔举行
- 2011年07月25日焦作市中院对“瘦肉精案”一审当庭判决，判处刘襄死刑，缓期2年执行
- 2011年07月25日2010年全国气象部门“三公经费”财政拨款支出数为22738.55万元。2011年全国气象部门“三公经费”财政拨款预算数为21360.93万元，比2010年实际支出数减少1377.62万元，压缩6.06%
- 2011年07月25日据路透社7月25日报道，在凯雷投资集团的中国投资组合中，又有两家公司遭到会计和财务控管方面的质疑，这对凯雷的公司形象无疑是一大打击。
- 2011年07月25日7月25日，韩国政府批准了民间团体向朝鲜提供面粉援助，这是自去年11月发生延坪岛炮击事件后，政府时隔8个月首次批准的对朝援助项目
- 2011年07月25日近日，摩根大通发布《北美机构投资者对中国企业观点》的调查报告。调查结果表明，44%的机构投资者对中国未来三年展望持积极态度。
- 2011年07月25日7月25日，韩国总统李明博在青瓦台同印度总统普拉蒂巴•帕蒂尔举行首脑会谈，磋商韩印合作方案
- 2011年07月25日实现GDP增长和居民收入增长同步，这是一个目标，是一个过程，需要逐步实现
- 2011年07月25日中国国际贸易促进委员会22日在其官方网站上公布了“三公经费”财政拨款情况。 2010年，贸促会“三公经费”财政拨款支出4709.38万元,2011年，贸促会“三公经费”财政拨款预算5447.69万元。
- 2011年07月25日这是第一例“以其他手段操纵证券市场”的案件，有很大的示范意义。
- 2011年07月25日一份针对15个省份50个未“限购”二、三线城市楼市的最新调查报告显示，这些城市受调控影响有限，上半年房价无一下跌，37个城市价格出现小幅上涨
- 2011年07月25日2010年中国残联“三公经费”财政拨款决算数675.55万元，比2010年预算降低25.07%。2011年中国残联“三公经费”财政拨款预算数827.15万元，比2010年预算降低8.25%。其中，2010年公务用车购置及运行费决算数263.77万元
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