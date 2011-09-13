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2011年09月13日
声明说，俄轰炸机严格按照国际法在太平洋的公海海域上空巡航，并没有侵犯其他国家领空。两架轰炸机当时执行的是飞行教练任务，“对任何国家而言，这种飞行都是很正常的事情”
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2011年09月13日
希腊债务违约风险加大，拖累欧洲股市大幅下挫。避险情绪推高美元，人民币对美元汇率中间价则延续中秋节前最后一个交易日的下行走势。
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2011年09月13日
一个特定基因可以使癌干细胞变成普通癌细胞，从而阻止一种恶性脑癌——成胶质细胞瘤复发
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2011年09月13日
9月13日，据韩媒披露，韩国企划财政部长官朴宰完“暗示有可能调低明年的经济增长预期”。朴宰完还表示，虽然目前的宏观经济政策基调仍然是优先保持物价稳定、创造就业岗位，但问题在于明年全球财政危机将对韩国实体经济产生多大程度的影响
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2011年09月13日
剑桥大学药理学系教授彼得·迈克诺顿等人在新一期美国《科学》杂志上报告说，他们对小鼠进行基因改造，使其痛觉神经里缺少HCN2基因，然后对小鼠施加不同的刺激，通过观察它们作出反应时间，判断其对疼痛的感觉
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2011年09月13日
传统的锂电池使用液态电解质，并用一层聚合物薄膜隔开正负极，而在这种新型锂电池中，两者被结合在一起。利兹大学研究人员设法将液体电解质和聚合物薄膜融合到一起，制作出一种类似果冻的胶状物，电池的正负极连在这种胶状物上
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2011年09月13日
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2011年09月13日
此前小威在本届美网一盘未失，一路凯歌杀入决赛，已经在硬地场取得18连胜，被视为美网的夺冠大热门。但遇到斯托瑟后，两人的角色突然发生了转变，斯托瑟用小威平时的打法将美国人打得无可奈何
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2011年09月13日
姜新透露，中国证监会已批准中期公司、中粮期货经纪有限公司和永安期货经纪有限公司为试点筹备公司。监会今年可能会颁布试点计划的相关准则
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2011年09月13日
美国运输安全管理局说，当地时间11日下午3时左右，该机构获悉一架由洛杉矶飞往纽约的美国航空公司第34次航班上数名乘客有“可疑行为”，美军出动两架F-16战斗机护送该客机直至其在纽约肯尼迪国际机场安全降落
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2011年09月13日
赖斯在一个由美国媒体筹办的早餐会上对记者说，中国官员确认有关公司的个别人员曾在7月与卡扎菲政权的人接触，但是中国坚持并没有向卡扎菲政权出售武器。
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2011年09月13日
在世界为10年前“9·11”事件中付出生命代价的人们哀悼的日子里，不能忘记美国万里之外的伊拉克也为这场惨剧所造成的后遗症承受了8年苦难。并且，这苦难，尚远未能见到尽头
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2011年09月13日
企业长贷地量投放的格局并未改变，结合近期票据融资利率飙升，反映出企业目前资金状况极度紧张，不惜高息借贷
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2011年09月13日
他要求政府淘汰不符合安全标准的飞机，向国家杜马（议会下议院）提交相关法案，以便能在不走法律程序的情况下中止那些违反航空法的航空公司的经营活动，同时对违反航空安全的行为提高罚金
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2011年09月13日
新加坡丰益国际集团发表声明称，将继续竞购Proserpine糖厂且为之提供相关财务支持。Proserpine的股东将于2011年10月进行第二次投票
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2011年09月13日
欧航局说，这两颗卫星分别以一个比利时儿童和一个保加利亚儿童的名字命名，并将由首次在库鲁航天中心发射的俄罗斯“联盟”号运载火箭携带升空，专门为其建造的新发射架位于阿丽亚娜5型火箭发射架西北方约13公里
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2011年09月13日
根据美国农业部公布的最新猪肉出口数据，中国今年1~7月累计进口美国猪肉（胴体）2亿磅，中国已从去年美国猪肉出口的第十大市场跃升至今年的第五位。但是进口猪肉数量极其有限，国内猪肉供应量估计要到明年才会有显著改善。
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2011年09月13日
这一科研项目的主要负责人米歇尔·吉尔教授在新闻公报中说，他们使用海洋温度记录与有关短期天气现象如何影响长期气候趋势的新理论，实现成功预测长达16个月之后的气候
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2011年09月13日
据第一财经日报消息，中国神华集团有限责任公司(下称“神华集团”)下属的江西国华电力公司日前与江西省九江市湖口县政府签约，将在该地区工业园建设煤炭储备发电一体化项目，总投资达到300亿元
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2011年09月13日
美网男双决赛11日凌晨落幕，九号种子梅尔泽/佩茨舒内尔直下两盘，仅用时49分钟就战胜了六号种子菲尔斯坦伯格/马特沃克西夺冠。冠军组合将分享42万美元的奖金