- 2011年07月25日“关于你说的“倒闭潮”，我们没有了解到这方面的信息，称不上“潮””
- 2011年07月25日这场强降雨天气分布范围广、持续时间长、局地雨强大，是北京市进入主汛期以来的最强降雨，未对城市运行安全造成影响。顺义区南彩镇工业区有2人遭雷击死亡
- 2011年07月25日这场强降雨天气分布范围广、持续时间长、局地雨强大，是北京市进入主汛期以来的最强降雨，未对城市运行安全造成影响。顺义区南彩镇工业区有2人遭雷击死亡
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日2010年，中国保监会财政拨款开支的“三公”经费实际执行数为3669万元，2011年“三公”经费财政拨款预算2774.4万元
- 2011年07月25日可用于市场化运作的社保基金跟人社部所管的社会保险基金是两个概念
- 2011年07月25日空头全天控制盘面，现货市场各大板块全面飘绿，高铁概念股领跌
- 2011年07月25日2010年，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出，质检系统“三公经费”财政拨款支出41885.88万元。2011年，质检系统“三公经费”财政拨款预算总额为40762.64万元。
- 2011年07月25日市场人士分析说，市场对于地方融资平台债务风险的担忧导致城投债风险溢价上升，并进一步导致地方政府融资成本上升，未来货币政策操作或因此受到影响。
- 2011年07月25日追尾事故发生，中国南车“和谐号”被认为不再和谐，投资者不愿意继续留守这只未来发展不确定性的股票，毅然选择离场
- 2011年07月25日国家知识产权局“三公经费”财政拨款情况说明实际执行1825.83万元,2011年预算2141.88万
- 2011年07月25日诺基亚周四发布第二季度财报显示，当季公司大幅净亏4.92亿欧元，智能手机市场的领头地位被苹果公司超越，同时中国区业务大幅下滑
- 2011年07月25日2010年证监会“三公经费”财政拨款支出3,327.38 万元。与2010年“三公经费”支出数相比，证监会2011年“三公经费” 预算减少74.7万元
- 2011年07月25日人力资源和社会保障部25日公布的数据显示，今年上半年，我国最低月工资、小时工资标准，按不同地区规定，最高额分别为1320元/月和13元/小时。
- 2011年07月25日全国秋粮面积为11．57亿亩，比上年增加700多万亩，目前长势好于去年
- 2011年07月25日下半年将坚定不移搞好房地产市场调控，特别是继续抓好保障性住房建设
- 2011年07月25日德国10年期公债收益率上周涨13个基点报2.83%。美国10年期公债收益率涨6个基点报2.96%。两种公债收益率差呈逐渐缩小态势。
- 2011年07月25日这是为加强财务基础工作，规范各财务审批事项，确保资金资产安全与效益而出台的一项新措施
- 2011年07月25日7月25日，评级机构穆迪将希腊债信评级下调三个级距至Ca，仅较违约级别高出一个级距，并称目前希腊违约的可能性“几乎达到100%”
- 2011年07月25日在诺西的众多业务中，诺西的服务部门和3G业务的增长最快
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