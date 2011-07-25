广东上半年工业商贸增长超出预期目标 2011年07月25日 2011年上半年，广东省实现规模以上工业增加值10759.2亿元，同比增长13.1%，比全年预期目标高1.1个百分点。

上海至温福厦方向列车正点开出 2011年07月25日 截至25日10时，杭深线停运的列车已减至7对