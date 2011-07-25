- 2011年07月25日市场对于地方融资平台债务风险的担忧导致城投债风险溢价上升，并进一步导致地方政府融资成本上升，未来货币政策操作或因此受到影响
- 2011年07月25日据悉，融资融券业务诸多细节正一项项征求意见，预计年内将完成“转正”、扩容标的，推出转融通业务。
- 2011年07月25日2011年上半年，广东省实现规模以上工业增加值10759.2亿元，同比增长13.1%，比全年预期目标高1.1个百分点。
- 2011年07月25日中国南车总工程师已和铁道部官员一起前往温州事故现场配合调查；目前铁道部下属的各个铁路企业也都在各自分析原因，自查问题
- 2011年07月25日截至25日10时，杭深线停运的列车已减至7对
- 2011年07月25日在国家三令五申严禁高尔夫球场和别墅建设项目的背景下，占地1800亩的公众体育公园却在当地部门督办和“官商运作”下，一步步变更为国际标准高尔夫球场项目，并成功加建70栋别墅
- 2011年07月25日人力资源和社会保障部25日公布的数据显示，上半年全国五项社会保险基金总收入10520.4亿元，五项社会保险基金总支出8409.2亿元。
- 2011年07月25日宏达电子(HTC)CEO周永明表示他有信心在美国国际贸易委员会（ITC）的上诉会赢，HTC与苹果（Apple）争取智能手机用户的战争，应该在市场上决胜，而不是在法院。
- 2011年07月25日人力资源和社会保障部25日公布的数据显示，上半年全国城镇新增就业655万人，完成全年900万人目标的73%，就业局势保持总体稳定。
- 2011年07月25日通知还对新式勋章、奖章、纪念章的颁发对象、颁发时机、佩带办法以及证章管理等提出了具体要求
- 2011年07月25日中国社会科学院国际金融研究中心副主任张明表示，美国国债违约可能令全球金融市场陷入新的动荡，即使美国国债能够避免技术性违约，中国手里的美国国债也可能出现大幅缩水。
- 2011年07月25日不止是高铁，中国的很多建设项目都存在严重问题。而这些现象的根本原因是“政府掌握了太多的资源，政府有太多的钱。”
- 2011年07月25日全球最大半导体设备制造商——美国应用材料公司的装备制造项目近日成功签约落户当地，这是该公司在内地建设的首个设备制造基地
- 2011年07月25日上海高标准仓储一库难求，由于上海土地成本很高，人力等商务成本也远高于周边，大型制造业选址基本舍弃上海
- 2011年07月25日受高铁板块拖累，中小板和创业板成为重灾区，指数跌幅分别达到3.74%和4%
- 2011年07月25日嘉陵区纪委官员则对媒体称，李强不是买官，而是向领导发短信“表达了诉求”，该官员还证实，李强不但公安分局局长职务被撤，副区长职务也已在7月8日被免掉
- 2011年07月25日五矿证券在以132.5%的增长率成为行业“黑马”，代理买卖证券业务净收入增长率位列全国第一。
- 2011年07月25日下半年信贷供给总体趋势继续偏紧，7月新增贷款大致在5000亿元左右
- 2011年07月25日郭金龙25日在北京市2011年上半年经济形势分析会上作报告时表示，北京严格落实中央房地产市场调控政策，制定实施15条具体措施，促进房地产市场健康发展，取得初步成效
- 2011年07月25日一些示威者身穿反对中国南海主权主张的T恤，高喊西沙群岛和南沙群岛属于越南的口号。有人还举着中国对越自卫还击战中越南死亡士兵姓名的牌子
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