温州动车追尾事故死亡人数上升至38人 2011年07月25日 《财经》综合报道 最近的3具遇难者遗体是在现场发现的

铁路部门全力恢复杭深线列车运行秩序 2011年07月25日 经过铁路部门全力抢修，杭深线列车运行秩序正逐步恢复

农业部预计全国秋粮面积增加长势好于去年 2011年07月25日 据农业部最新预计，全国秋粮面积为11.57亿亩，比上年增加700多万亩，目前长势好于去年。

美发现两个与复发性癌症相关的变异基因 2011年07月25日 研究人员说，上述变异基因与癌症复发风险增加密切相关。这一发现意味着可以更容易检测出受放疗危害的儿童霍奇金淋巴瘤患者，调整他们的治疗方案，避免其他癌症的发生

俄一架直升机坠毁造成3死2伤 2011年07月25日 俄罗斯紧急情况部远东地区中心新闻处发布消息称，直升机在楚科奇自治区比灵斯镇附近坠毁后起火，消防人员紧急赶到现场扑救。大火现已被扑灭

希拉里表示对美国国会提高债务上限有信心 2011年07月25日 希拉里还说，华盛顿目前针对债务问题的政治争吵非常激烈，但这种争吵在美国政治生活里早就成为常态

挪威哀悼爆炸案遇难者 西南部再生枪击案 2011年07月25日 奥斯陆市中心大教堂24日举行了一场特别的周日弥撒，哀悼22日的爆炸和枪击事件遇难者。挪威国王哈拉尔五世、首相斯托尔滕贝格等领导人及遇难者家属参加了仪式

日本科学家发现珊瑚起源于约5亿年前 2011年07月25日 此前，其他科学家通过对化石等的研究，认为珊瑚出现于2.4亿年前