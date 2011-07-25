- 2011年07月25日2010年“三公经费“执行数合计1082.6万元，2011年“三公经费”财政拨款预算数合计1126.54万元
- 2011年07月25日Amy winehouse曾于2008年获第50届格莱美奖年度最佳唱片、年度最佳歌曲、最佳新人、最佳流行女歌手等大奖
- 2011年07月25日对于为何2011年1季度净利润只有0.1亿元，中信集团未做任何解释。但中信集团2010年曾在相关公告中披露过，中信地产2010年一季度实现净利润2.37亿元。那么，2011年1季度净利润同比增长94.5%，又从何而来？
- 2011年07月25日最近的3具遇难者遗体是在现场发现的
- 2011年07月25日经过铁路部门全力抢修，杭深线列车运行秩序正逐步恢复
- 2011年07月25日据农业部最新预计，全国秋粮面积为11.57亿亩，比上年增加700多万亩，目前长势好于去年。
- 2011年07月25日研究人员说，上述变异基因与癌症复发风险增加密切相关。这一发现意味着可以更容易检测出受放疗危害的儿童霍奇金淋巴瘤患者，调整他们的治疗方案，避免其他癌症的发生
- 2011年07月25日俄罗斯紧急情况部远东地区中心新闻处发布消息称，直升机在楚科奇自治区比灵斯镇附近坠毁后起火，消防人员紧急赶到现场扑救。大火现已被扑灭
- 2011年07月25日承铁路因大雨造成多处水害断道，影响列车正常运行，目前大部分出险路段已经修复，铁路部门已采取了列车绕行等措施
- 2011年07月25日日本名古屋大学教授木下俊则率领的研究小组发现了一株即使感受不到蓝光，也会打开气孔的拟南芥。经过分析，研究人员发现其遏制FT蛋白质生成的功能遭到了破坏
- 2011年07月25日希拉里还说，华盛顿目前针对债务问题的政治争吵非常激烈，但这种争吵在美国政治生活里早就成为常态
- 2011年07月25日江西德兴原市委书记徐跃进21日被赣州市中级人民法院以受贿罪、挪用公款罪，两罪并罚，一审判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产
- 2011年07月25日由于中国与俄罗斯就天然气价格仍存分歧，两国尚未敲定协议。而该项协议如果达成，将为俄罗斯向中国供应至多680亿立方米西伯利亚天然气铺平道路
- 2011年07月25日奥斯陆市中心大教堂24日举行了一场特别的周日弥撒，哀悼22日的爆炸和枪击事件遇难者。挪威国王哈拉尔五世、首相斯托尔滕贝格等领导人及遇难者家属参加了仪式
- 2011年07月25日电子在石墨烯中的表现与在其他金属中大为不同。在石墨烯中，电子能像光子那样高速运动，其速度是在硅中的数十倍
- 2011年07月25日此前，其他科学家通过对化石等的研究，认为珊瑚出现于2.4亿年前
- 2011年07月25日温州动车脱轨事故发生后，24日上午中国红十字会总会决定提供15万元的人道救助基金
- 2011年07月25日“7.23”动车事故后，铁道部新闻发言人王勇平接受采访时称，将会按照既定规章和要求做好赔偿工作。根据相关条例，事故中旅客只能得到不超过17.2万元的保险赔款。有关专家提出，多年来尽管票价翻了多倍，保额却始终未有提高。
- 2011年07月25日“G40京沪高铁，停电，桑拿中！”
- 2011年07月25日
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