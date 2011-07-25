- 2011年07月25日
- 2011年07月25日青岛特锐德电气股份有限公司于25日发表澄清公告，表示为甬温线动车铁路所提供的电力设备产品稳定运行，未出现任何质量问题，未发现公司产品与该动车追尾事故相关。今日下午该公司上午临时停牌的股票已复牌交易。
- 2011年07月25日原昆明红十字会常务副会长阮姮利用职务之便，多次到昆明一家四星级酒店消费，而这些费用均被其通过公务消费的方式报销，贪污数额达5.6万余元，已经构成贪污罪
- 2011年07月25日北京将研究建立价格调节基金，丰富和完善应急条件下的价格调控手段
- 2011年07月25日深圳将在首创的“互保金”基础上，将之市场化运作从而成立“深商银行”，更加广泛地解决全深圳民营企业的融资问题。
- 2011年07月25日统计局原总经济师姚景源表示，汇率是一个国家的主权，国际货币基金组织要求人民币升值是没有道理的。
- 2011年07月25日工资成本上涨了35%以上，在原材料方面，目前部分石油制品的原材料价格同比上涨10%~30%
- 2011年07月25日2010年，质检系统“三公经费”财政拨款支出41885.88万元。其中，因公出国（境）费财政拨款支出2867.71万元，车辆购置及运行费财政拨款支出27781.58万元，公务接待费财政拨款支出11236.59万元
- 2011年07月25日中金公司发布研究报告称，观察历史上高铁事故后，航空公司的股价跑赢大盘是大概率事件
- 2011年07月25日外文局8日在其官方网站上公布了“三公经费”财政拨款情况，2010年“三公经费”财政拨款968万，2011“三公经费”财政拨款预算为1068.74万
- 2011年07月25日北京金融资产交易所与银行间交易商协会合作试图实现地方融资平台资产证券化或因监管部门意见不统一而遭遇阻碍。
- 2011年07月25日下半年要坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务
- 2011年07月25日2010年铁道部“三公经费”财政拨款预算为1152.61万元，财政拨款决算1070.01万元。2011年“三公经费”财政拨款预算为1089.78万元，较2010年财政拨款预算减少62.83万元
- 2011年07月25日35人是已经证实死亡人数的数字，目前没有发现失踪人员
- 2011年07月25日2010年，总局财政拨款开支的“三公经费”实际数额为16747.78万元。体育总局2011年财政拨款安排的“三公经费”预算18223.58万元，比2010年预算数减少36.15万元，比2010年实际支出增加1475.8万元
- 2011年07月25日援引消息人士的说法，中国银行已参与到苏格兰皇家银行集团旗下飞机租赁业务的竞购中。目前已有八家公司对苏格兰皇家银行旗下飞机租赁业务提供收购意向
- 2011年07月25日消息人士称，中国银行已参与到苏格兰皇家银行集团旗下飞机租赁业务的竞购中。目前已有八家公司对苏格兰皇家银行旗下飞机租赁业务提供收购意向
- 2011年07月25日据铁道部官方网站今天上午公布消息称，截止到星期天晚上，“7.23”甬温线列车追尾事故已造成36人死亡，192人受伤。目前，事故具体原因正在调查分析之中。
- 2011年07月25日“三公经费”中，因公出国（境）费538.13万元，公务用车购置及运行费83.31万元，公务接待费56.7万元
- 2011年07月25日2010年全国妇联“三公经费”预算和决算均为519.76万元
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