- 2011年07月25日6月，北京、上海、广州、深圳、南京、青岛六个重点城市的存量同比增加了22%
- 2011年07月25日智利国营铜业公司日前批准一项针对埃尔特尼恩特铜矿的扩建计划，预计投资总额为30.39亿美元。
- 2011年07月25日2011年“三公经费”财政拨款预算数2509.6万元，其中因公出国(境)费1546万元，公务用车购置及运行费195.6万元，公务接待费768万元
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日7月25日上午8点20分左右，中国交通运输部海事局通报一艘载有33人的渔船在距离冲绳本岛以东约500公里的海域快要沉没
- 2011年07月25日若要实现天山北坡经济区的快速发展，就得进行政府经济体制的变革，突破行政界线
- 2011年07月25日福岛县附近海域25日凌晨3点51分左右发生里氏6.2级地震，震源深度约40公里
- 2011年07月25日建行以参股51%成为建信人寿控股股东，其余49%的股权则分属于中国人寿（中国台湾）、中国建银投资、锦江国际投资和华旭投资四家公司
- 2011年07月25日伊朗和中国正考虑利用物物交换实现伊朗石油和中国商品和服务的交换，因美国对伊朗的制裁致使中国无法对至少价值200亿美元的伊朗石油付款
- 2011年07月25日下半年投资增速可能会继续回落，企业利润增速也会回落，经济增速也自然会随之回落
- 2011年07月25日在北京，从事“山寨洋文凭”业务的公司有100多家
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日当地时间7月24日，埃及古文物最高管理委员会新任秘书长阿布戴尔·马库斯德宣布，该委员会负债已达到10亿埃及磅（约合11亿元人民币），若无力偿还这些债务，新的考古工作将无法进行
- 2011年07月25日6月份香港消费者价格指数(CPI)升幅为5.6%，触及近三年来高位
- 2011年07月25日据外媒25日报道，中国银行在对苏格兰皇家银行飞机租赁业务的竞购中居于领先
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日2010年“三公经费”预算总额2668.9万元，实际支出2604.1万元，比预算少支64.8万元。2011年“三公经费”预算合计数为2646万元，比2010年预算数减少22.9万元
- 2011年07月25日从2009年10月到现在，不到两年的时间，只剩下2部电梯还能正常运行，其余都“趴了窝”
- 2011年07月25日2010年，国家海洋局“三公经费”财政拨款支出9784.31万元,2011年，国家海洋局“三公经费”财政拨款预算9694.14万元
- 2011年07月25日在温州追尾事故中，微薄自媒体完败传统媒体，在千万个“转”下，中国已经不是以前的中国了
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