智利政府斥巨资提升国营铜矿产量 2011年07月25日 智利国营铜业公司日前批准一项针对埃尔特尼恩特铜矿的扩建计划，预计投资总额为30.39亿美元。

200多名企业高管买假洋文凭 行业利益链被曝光 2011年07月25日 在北京，从事“山寨洋文凭”业务的公司有100多家