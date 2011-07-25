6月份我国银行代客结售汇顺差430亿美元 2011年07月25日 国家外汇管理局25日发布统计数据显示，今年6月，银行代客结汇为1436亿美元，银行代客售汇为1005亿美元，银行代客结售汇顺差为430亿美元。

温州动车追尾脱轨事件现场收尾 2011年07月25日