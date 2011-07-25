- 2011年07月25日俄罗斯投资公司Digital Sky Technologies (DST)将占据Twitter此轮融资中的最大份额
- 2011年07月25日据日媒25日报道，中国动车追尾脱轨事故中，发生追尾的列车很可能是由日本川崎重工提供技术的CRH2型列车
- 2011年07月25日一位接近章源钨业的有色金属行业分析师认为，章源钨业系一家家族式企业，由于国家近年来对资源类企业环保越来越重视，章源钨业被曝违规排污，预计对其公司未来股价会产生一定影响
- 2011年07月25日针对此前高盛高华一份研究报告的数据，暗示地方债风险对中国光大银行产生的影响较大，光大银行予以驳斥
- 2011年07月25日蓬莱19-3泄漏的原油并不只是出现在辽宁和河北的部分海滨浴场
- 2011年07月25日被起诉涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”是一个非常重的罪名
- 2011年07月25日下月起，财政部将就国有资本经营预算“扩围”展开第二轮谈判，将向民航总局和中科院等部委的下属企业收取红利。
- 2011年07月25日7月份一直是楼市供应旺季，不过近几个月楼市销售惨淡浇灭了开发商推盘热情。目前全国标杆房企在售项目的库存量约1600万平方米，较年初增加28%
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日截至目前，保监会共查出保险公司利用中介业务和中介渠道违法违规套取资金超过8000万元
- 2011年07月25日报告显示，轿车用户个人月均税后收入为9682.8元，家庭月均税后收入为14600.3元，且呈现随着轿车级别的提高，用户的个人/家庭收入逐步提高的趋势
- 2011年07月25日英特尔等国际巨头企业2003年以来的相继落户，促进成都乃至四川电子信息产业升级换代，到2015年全省电子信息产业主营收入有望超过1万亿元，迈进电子信息产业“万亿俱乐部”
- 2011年07月25日中国质检系统上半年查食品企业8.3万家次，食品添加剂企业2925家次，发现违法违规企业3312家，立案查处1924起，依法吊销24家食品和3家添加剂企业的生产许可证
- 2011年07月25日地产研究机构表示，预计下半年，在成交量萎缩、供应量增加的背景下，武汉房价将会下滑8%左右
- 2011年07月25日华侨城A发布业绩预告称因地产业务影响中期业绩将同比下降约19%，据wind数据显示，这是5年来中期业绩首次下滑
- 2011年07月25日三一重工主营产品市场需求旺盛，预计上半年净利润同比增长95%以上，继续保持快速增长势头
- 2011年07月25日味千中国总部相关负责人称这种浓缩液也是由猪骨熬制所得
- 2011年07月25日乐亭渔业协会杨会长表示，目前当地的海洋局、环保局和水产局都去现场录了像，政府部门也愿意为受害的养殖户出示证据
- 2011年07月25日光线传媒拟上市融资3.8亿元，但上市前两次红利分配合计发放现金股利2.1亿元，引发投资者怀疑
- 2011年07月25日保监会官员称，浙江省保监局已协调组织各保险公司启动应急预案，开启事故核查与理赔绿色通道
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