Twitter公司将获得融资9000万美元 《财经》综合报道 2011年07月25日 俄罗斯投资公司Digital Sky Technologies (DST)将占据Twitter此轮融资中的最大份额

味千拉面承认汤底由浓缩液兑制 《财经》综合报道 2011年07月25日 味千中国总部相关负责人称这种浓缩液也是由猪骨熬制所得