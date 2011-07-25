- 2011年07月25日央行2010年“三公经费”实际执行数为2423.09万元，2011年预算为2491.68万元。
- 2011年07月25日至少在10年到20年之内，在中国基本实现城市化过程中，房地产作为支柱产业的地位是不会动摇的
- 2011年07月25日温州动车追尾事故发生后，特锐德（300001.SZ）、佳讯飞鸿（300213.SZ）与世纪瑞尔（300150.SZ）三只铁路安全设备供应商周一宣布临时停牌。
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日远在北京的当年带领群众修渠的县委书记杨贵，在听说林州要重修红旗渠的消息后，也捐出一个月的工资1万元
- 2011年07月25日依托中国移动通信行业强劲发展势头，该公司因淘金中国联通和中国电信发展壮大
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日中国队今次囊括所有10枚金牌，改写了2007年墨尔本世锦赛9金的最好成绩，成为世锦赛历史上第一支成就“大满贯”的代表队
- 2011年07月25日公司称，位于贵州的5家浆站将于8月1日正式关停，并将适当调整部分产品供应价格。公司将于7月25日复牌
- 2011年07月25日由于市场近期对于通胀有些过于乐观，投资者应关注短期通胀超市场预期的风险
- 2011年07月25日苟仲文特别强调，要按照首都标准，严格落实地铁车厢不超载、站台不超员、通道不拥挤、电梯不满荷的“四不”要求，加强地铁车辆追尾防控、地铁高架桥安全运行和外省市进京省际客运车辆管理等重点环节管控
- 2011年07月25日就保障房建设、房价涨幅等问题，广东省政府对辖内城市政府负责人进一步施压
- 2011年07月25日中国外汇交易中心的最新数据显示，当日人民币对美元汇率中间价报6.4503，较前一交易日小幅回落
- 2011年07月25日对新任市委书记人选一般要进行组织考察和民意调查，探索市党政正职人选差额考察，考察对象在考察中要如实报告个人有关事项，坚持任用前征求纪检监察机关意见制度
- 2011年07月25日公司拟公开发行不超过5亿股A股，募集资金不超过70亿元，投向建造深水三用工作船等五项目
- 2011年07月25日该公司启动退市程序将进一步引发投资者对中资概念股的担忧
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日如果人民币汇率大幅升值，我们出口会立刻受到巨大影响，如果出口受到影响，这不单是中国经济的问题
- 2011年07月25日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4503元，比前一交易日下降了8个基点。
- 2011年07月25日2010年，央行"三公经费"实际执行数为2423.09万元，比预算减少21.02万元
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